北農設前進指揮所！陳時中：是否休市北市決定「該降載就降載」

▲指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者黃凱翊／綜合報導

台北農產運銷公司群聚感染擴大，20名員工、18位批發市場、零批場攤位承銷商確診，整個工作場域共計47人確診，據了解還有7名派遣工也確診，但未列入計算當中。面對北農群聚案件，指揮中心指揮官陳時中表示，昨日北市決定設立前進指揮所，是否休市由地方政府決定，但建議「該降載就降載」。

陳時中表示，醫療應變組副組長王必勝昨日有到台北市政府，分享之前處理諾富特、苗栗電子廠等群聚事件的經驗，與台北市政府作經驗上的交換，最終台北市決定要在北農設立前進指揮所，台北市不管在醫療資源及公衛能力上都是台灣數一數二的，中央與地方鄉會持續維持高度合作，北市府有任何需要都一起來做。

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台北市長柯文哲喊出要北農四千人都一起打疫苗，陳時中表示，不反對北農打疫苗，中央對於疫情熱區都有加發疫苗，希望台北市在加發疫苗當中做最妥適的分配，但他也提醒，打疫苗是預防，產生效果至少需要兩到四週，疫苗並不是治療藥物，不能拿來當作現階段控制疫情的手段，只是可以讓大家安心，等過一段時間防護力起來後，對於後續的疫情控制有幫助，但現階段應該在篩檢匡列等相關疫調上確實落實，「台北市是醫療資源最豐富的區域，相信他們會妥善處理。」

▲北農群聚擴大，防疫專車載北農員工抵達聯醫和平醫院快篩。（圖／記者屠惠剛攝）

陳時中後續再度補充，有人建議應該要每周休市一天，但對於北農地方事務地方政府最清楚，民以食為天，很多農產品相關都要經過市場，若是停頓會造成很多問題，如果根據實際狀況，「需要降載時也應該要降載」，尊重地方政府的現場判斷。