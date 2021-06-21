今增20死「2人僅50多歲」　1人打疫苗猝死「解剖確定染疫」　

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心今公布國內新增75例COVID-19本土確定病例，均為本土個案；另確診個案中新增20例死亡，其中有2例是50多歲，另1例是昨天曾公布的施打新冠疫苗後猝死個案。指揮中心表示，猝死個案是長照機構住民，死亡後經過解剖，確定是染疫者。

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

今日新增20例死亡個案，為男性14位、女性6位，年齡介於50多歲至90多歲，發病日介於5月13日至6月16日，確診日介於5月16日至6月20日，死亡日介於6月2日至6月20日。

醫療應變組副組長羅一鈞表示，今天新增的20例死亡個案，其中有11例都在5月份發病，另外9例都在6月份，發病到死亡平均是17天，已經比之前長，而目前確診病例死亡個案，仍以5月份發病個案為主。

羅一鈞說明，今天死亡比較年輕的個案有2例，都是50多歲，其中1例5/26發病，6/19過世，本身有高血壓、心臟病，是家庭群聚，因為肺炎惡化，住院14天過世；另1例是50多歲女性，本身有癌症轉移和高血壓病史，也是家庭群聚，5/30發病，6/17因為肺炎惡化過世。

另外，羅一鈞也提到，昨天有報告一位接種疫苗後，發生猝死個案，經過解剖，發現該個案有確診情形，是長照機構住民。另1位60多歲女性，到院前無生命跡象，是本身有長期洗腎，在家中出現相關症狀，送到急診前就沒有生命跡象，急救無效過世。

