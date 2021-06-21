紐時：美贈台疫苗「加碼3倍」　恐讓美中關係更緊張！

▲美國捐贈莫德納疫苗抵台，衛福部長陳時中與AIT處長酈英傑在機前合影。（圖／指揮中心提供）

記者張寧倢／編譯

美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）19日在推特宣布贈台250萬劑莫德納疫苗起飛，是當初承諾數量的3倍之多，而《紐約時報》報導中提到，這批疫苗恐怕讓美中關係的緊張程度再升級。

據《紐約時報》報導，路透社首先指出，美國3名參議員訪台時承諾的75萬劑疫苗，將加碼到250萬劑，包含日本先前也向台灣提供124萬劑AZ疫苗，中國官員對此接連表達不滿，尤其美方最終贈台的疫苗量是原先承諾的3倍，這可能會使美中關係更為緊繃。

Taiwan was there to help the United States in the earliest days of the pandemic, with PPE and other life-saving materials. We are proud to be able support Taiwan now in this moment of need. https://t.co/i5T83b6tMW — National Security Council (@WHNSC) June 19, 2021

拜登政府一名高級官員匿名表示，「我們知道，台灣在取得疫苗方面遭遇不公平挑戰，使得這次捐贈更加重要。我們在全球公衛議題上一直與台灣有著緊密夥伴關係，雙方在疫情期間攜手合作。台灣在疫情爆發初期向美國伸出援手，提供個人防護裝備及與其他拯救生命的物資。」

報導指出，中國上海復星聲明稱擁有美國輝瑞（Pfizer）與德國BioNTech共同研發的疫苗大中華區獨家代理權，但對於民主自治的台灣來說，大部分民眾對透過中國企業購買疫苗是令人不快的事。根據紐時資料庫，截至19日，台灣共施打近143萬劑新冠疫苗，相當於每百人5.6劑，而美國則達到每百人注射95劑疫苗的接種率。

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