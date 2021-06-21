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美贈250萬劑疫苗！藍綠罕見「都順時中」　中南部首長表態一次看

▲▼ 美國捐贈給我方的250萬劑莫德納疫苗由華航貨機CI-5169載運,於今日下午抵達台灣桃園機場,該航班由華航現有貨機隊中最新款,機身前段貨機英文字樣CARGO的C中藏有台灣形狀圖案的B777貨機擔任載運任務 。（圖／記者李毓康攝）

▲美贈「250萬劑莫德納疫苗」由華航貨機CI-5169載運。（圖／記者李毓康攝）

記者周亭瑋／綜合報導

美國贈台灣的250萬劑莫德納疫苗，昨（20）日抵台，針對疫苗進一步的規劃，中南部各縣市首長紛紛在臉書表態，儘管建議施打順序各有不同，但這回不分藍綠，除了感謝國際社會的捐贈，也都清一色「順時中」。

《ETtoday新聞雲》記者整理出懶人包，讓讀者一目了然。

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新竹市

市長林智堅在臉書發文，經歷19小時的飛行，跨過1萬2千公里的海洋，美國捐贈的250萬疫苗抵達台灣，「這批疫苗飛行的時間，遠遠不只這19個小時，是幾十年來台灣與國際民主夥伴互助合作的結果。更是這兩個禮拜來，政府不懈努力的成果。」

另外，林智堅也強調，「我們會遵守CDC的指引，確實地為市民接種疫苗。疫苗來了就打是我們不變的原則；也呼籲大家，收到通知，經過醫師評估後適合施打，就要趕快來施打，才能儘早脫離疫情。」

中南部縣市首長臉書

▲市長盧秀燕呼籲，孕婦優先施打，長輩和特殊狀況民眾有自主性選擇。（圖／翻攝自臉書／盧秀燕）

台中市

市長盧秀燕在臉書發文，表示感謝日美捐贈疫苗，同時也向中央喊話，針對新的一批莫德納疫苗，能規劃讓孕婦優先施打，同時開放讓長輩、及身體有特殊狀況的民眾，在施打疫苗時能有自主性的選擇，是要接種AZ或莫德納疫苗。

彰化縣

彰化衛生局長葉彥伯表示，針對新的一批莫德納疫苗，希望能先讓65歲以上長者施打。

雲林縣

雲林衛生局長曾春美表示，若民眾有身體有特殊情況，或接種AZ疫苗後出現不良反應，經醫師評估，可考慮改打莫德納疫苗。

嘉義市

市長黃敏惠除了表達聽中央指示外，也呼籲中央從專業角度出發，考慮哪些對象族群適合哪種疫苗，讓大家都能盡快接種。

嘉義縣

縣長翁章梁則表示，會配合指揮中心指示施打。

台南市長

▲市長黃偉哲在臉書報喜。（圖／翻攝自臉書／黃偉哲）

台南市

市長黃偉哲在臉書開心報喜，除了台南連5天+0、美國捐贈的250萬莫德納疫苗也抵台，「還是要再次強調疫苗施打的重要性，輪到您就去打，目前日本AZ疫苗施打年齡資格，已放寬為75歲以上長者及65歲以上原住民身份，施打疫苗前請與醫師評估身體狀況，施打完疫苗後進行30分鐘的停留觀察，回到家中如身體有任何不適，請立刻撥打台南防疫專線。」

高雄市

市長陳其邁在臉書表示，患難兄弟般的情誼，就像美國在台協會AIT酈英傑處長常說的，「台美是真朋友、真進展。」

陳其邁也從流行病學的角度，來解釋高雄市的疫苗施打策略，「我們根據相關風險評估，決定從高齡長者，按年齡依序施打疫苗。就重症或死亡風險而言，年齡層越高、重症風險越高、住院後的致死率越高。」

中南部縣市首長臉書

▲縣長潘孟安建議中央，開放孕婦優先施打。（圖／翻攝自臉書／潘孟安）

屏東縣

縣長潘孟安在臉書表示，21日屏東第三階段疫苗開打，同時在表達對美國的感謝之餘，他也建議中央，優先開放孕婦朋友施打莫德納疫苗！

南投縣

縣長林明溱認為，莫德納疫苗較適合孕婦，呼籲中央讓孕婦優先施打。

中南部縣市首長臉書

▲縣長賴峰偉表示，會爭取擴及第七類、及65-74歲長者施打疫苗。（圖／翻攝自臉書／賴峰偉）

澎湖縣

縣長賴峰偉在臉書表示，已指示衛生局21日向中央提報計畫，爭取施打對象擴及第七類、65歲至74歲長者，「目前澎湖正在施打的第六類75歲以上長者有8269人，縣府仍依既定計畫持續進行，但莫德納疫苗送達澎湖後，將依照中央所訂的施打順序，全面開放符合對象自行選擇疫苗品牌。」

賴峰偉也提到，已指示教育處、社會處分別針對第七類「高中職以下學校教職員工與校內工作人員」、「幼兒園托育人員及托育機構專業人員」造冊，交由衛生局向中央提報計劃。只要中央同意，澎湖可立即啟動。

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