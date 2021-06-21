Delta變種病毒傳染力強！　日專家憂7月下旬第5波疫情來襲





▲日本疫情恐爆第五波。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社記者楊明珠東京20日專電

日本為防止2019冠狀病毒疾病疫情擴大，對東京都等10地發佈緊急事態宣言，今天除沖繩縣外，9地解封。因Delta變種病毒株等傳染力強，專家憂心7月下旬至8月第5波疫情將襲來。

日本讀賣新聞報導，日本為防止2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情擴大，4月底對東京都、大阪府等發布緊急事態宣言，是日本從去年以來第3度發佈，今天除了沖繩縣以外，9地解封。

但是，目前情況就如同第2度緊急事態宣言解除後，第4波疫情襲來一樣；許多專家指出，比最早在英國發現的Alpha變種病毒株傳染力更強的Delta變種病毒株（最早在印度發現）來勢洶洶，7月下旬到8月底第5波疫情將來襲，民眾要提高警覺。

今年2月底大阪府等地第2度緊急事態宣言解除時，專家就憂心傳染力強的英國Alpha變種病毒株蔓延。之後，這種變種病毒株取代傳統病毒株，大阪府一度出現單日新增確診病例多達1260例的情況，疫情擴大導致醫療崩毀。

有關印度Delta變種病毒株，大阪府等實施抽檢染疫情況發現，6月10至15日之間陽性率（確診率）增加6.2%。

東京慈惠醫科大學教授浦島充佳表示，最好認為這種變種病毒株檯面下已蔓延開來了，看看英國就知，很多英國民眾施打了疫苗之後，受到印度Delta變種病毒株的影響，疫情復燃。在日本，恐會類似上次第2度緊急事態宣言解封後，第4波疫情襲來一樣。

日本第4波疫情剛好遇上新舊年度（3月底4月初）更替，社交活動活絡的時期，因此疫情擴大。這次7月至8月是放暑假期間，也是人員活動較活絡的時期。去年第2波疫情襲來時就是在7月至8月。

大阪府專家會議召集人、大阪健康安全基盤研究所理事長朝野和典表示，人們的行動模式都反覆在進行，第5波疫情如果襲來的話，可能和去年同樣的時期（7月至8月）。

不過，這次東京、大阪等地緊急事態宣言解除後改為實施降一層級的「防止蔓延等重點措施」。大阪府今年4月5日起曾實施「防止蔓延等重點措施」，確診病例並沒明顯減少，但這次實施的話，大阪府決定籲請提供酒類的餐飲店進入店內的人數原則上每團限2人以內。

目前日本要靠施打疫苗防止疫情擴大，施打疫苗的作業以長者為主，正在進行中，但完成2劑接種的比例還未達全體的一成。

大阪府感染症情報（傳染病資訊）中心主任本村和嗣分析指出，目前幾乎還沒有「群體免疫」的效果，從海外的情況來看，可能4至5成人口完成2劑疫苗施打，才有可能出現防疫的效果。

位於大阪府泉佐野市、鄰近關西國際機場的醫院Rinku（臨空）綜合醫療中心傳染症中心主任倭正表示，英國的Alpha變種病毒株或印度Delta變種病毒株如果是在通風差的地方，民眾只要把口罩稍微卸下，就可能感染到。所以緊急事態宣言解除後，民眾最好避開人群擁擠處，防疫不能鬆懈。