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美國務院：贈台疫苗助抗疫　美台「人民情誼」是關係基礎

▲圓山大飯店今晚再點燈「A❤T」圖案表達對美國的謝意。（圖／圓山大飯店提供）

▲圓山大飯店點燈「A❤T」圖案對美國贈送疫苗致謝。（圖／圓山大飯店提供）

文／中央社記者徐薇婷華盛頓20日專電

美國捐贈台灣250萬劑莫德納疫苗，圓山飯店、台北101紛紛點燈表達感謝。美國國務院東亞局今天推文表示，美台人民緊密情誼一向是美台關係基礎，這批疫苗將有助雙邊抗疫共同承諾。

美國政府19日交付250萬劑2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗給台灣，是先前承諾捐贈數量的3倍多。疫苗由華航貨機運送，於台北時間20日下午抵台，美國在台協會（AIT）處長酈英傑（Brent Christensen）、中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中到機坪接機。

美國國務院東亞局今天在推特（Twitter）宣布250萬劑疫苗抵台的好消息，並分享酈英傑與陳時中在機場拿著「Thank You、台美友好」標語看板的照片。

東亞局表示，美台人民緊密情誼一向是美台關係基礎，這批疫苗運送將有助雙邊對抗疫情的共同承諾。

美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）19日在推特宣布「贈台疫苗起飛！」時表示，美台衛生夥伴關係協助拯救美國與世界各地的生命，國務院很驕傲能支持總統拜登（Joe Biden）幫助世界擊敗疫情的承諾。

白宮國家安全會議稍後也推文表示，台灣在疫情初期幫助美國，提供個人防護設備與其他救命器材，「我們很驕傲現在能在台灣需要之時，支持台灣」。

為了向美方傳達台灣感謝之意，駐美代表蕭美琴今天推文分享台北101點燈打出THANK YOU及「❤️U.S.A.」文字，感謝美國捐贈疫苗的照片。

她說：「美國送出救命疫苗，台灣人民傳達大大的感謝。患難見真情，同心齊力讓我們在這場對抗2019冠狀病毒疾病的全球戰役中，更加強而有力。」

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