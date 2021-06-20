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小粉紅剖開是綠的？徐巧芯搜「民進黨認證」PTT謠言帳號：抓到了

▲▼0409台北市議會,台北市議員徐巧芯。（圖／記者李毓康攝）

▲台北市議員徐巧芯。（圖／記者李毓康攝）

記者鄒鎮宇／綜合報導

民進黨質疑中國入侵PTT，以假帳號發動認知作戰，卻被鄉民起底親綠寫手林瑋豐多次反串，又在臉書砲轟PTT，兩面手法被質疑自導自演。對此，國民黨台北市議員徐巧芯20日發文，表示她揪出一個「民進黨認證」的認知作戰帳號，其實是「反藍挺綠」。

民進黨5月13日在記者會上PO出一則PTT貼文的截圖，該貼文以「要求趕快跟大陸購買科興疫苗」為標題，認為台灣不該懼怕中國疫苗，應該儘速施打。對此，該記者會影片也以「民進黨發言人謝佩芬：網路謠言『停、看、聽』」為呼籲，指出PTT文章為謠言，不該相信。

▲▼小粉紅剖開是綠的？徐巧芯搜「民進黨認證」PTT謠言帳號：抓到了。（圖／翻攝徐巧芯臉書）

▲民進黨發言人公開點名該貼文是中共在認知作戰。（圖／翻攝徐巧芯臉書）

▲▼小粉紅剖開是綠的？徐巧芯搜「民進黨認證」PTT謠言帳號：抓到了。（圖／翻攝徐巧芯臉書）

▲徐巧芯發現該帳號過去挺綠反藍。（圖／翻攝徐巧芯臉書）

對此，徐巧芯20日在臉書發文，表示她搜尋發佈貼文的帳號「opemhood(大漢堡)」，發現今年的貼文不斷挺中共，看起來確實像個粉紅帳號，但只要往回查它的發文紀錄，就會就發現過去是反藍挺綠。

徐巧芯將「opemhood(大漢堡)」的過去貼文PO出，包括「2016/1/5 教網友怎麼把馬英九推薦更牢固地貼在吳育昇海報上」、「2016/1/16 恭喜蘇巧慧當選！鄭寶清當選萬歲！爽！」「2016/1/16 國民黨黨工助紂為虐，失業活該啦！」「2016/1/31 人民選鄭寶清出來就是要把國民黨不當黨產殺個乾淨！」等。

徐巧芯說，之前林瑋豐事件引起軒然大波，但真的只有一人這樣做嗎？「先拋磚引玉幾個，更多大家可以自己查。這就是民進黨認證、判定的『中共認知作戰』，呵呵科科」，「還是有千千萬隻蟑螂在躲在後面呢？」

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