解封許願清單！網一面倒狂喊「餐廳內用」...家長只求「這項」

▲全台三級警戒，餐廳只能外帶不能內用。（圖／記者屠惠剛攝）



實習記者周依儒／綜合報導

全台三級警戒已一個月，疫情看似有趨於平穩，不少人也期待6/28可以解封。就有網友詢問大家，最希望優先解封哪一項？並列出「餐廳恢復內用」等8項解封措施，引起熱烈討論。

一名網友在PTT的WomenTalk板，以「你希望優先實施的解封措施？」為題發文，表示這幾天確診人數都維持1開頭，代表6/28有望解封，雖然不可能一次全部解封，會採取逐項放寬的方式，想問大家最希望哪些是可以優先解封的？原PO也補充，自己最希望的是餐廳可以開放內用，因為餐飲業真的快被這波疫情打倒，如果開放內用應該可以救回不少店家。

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▲網友詢問大家解封最想做什麼事。（圖／翻攝自PTT）

貼文一出引發熱烈討論，許多網友紛喊+1，都希望餐廳能夠開放內用，「希望餐廳恢復內用，每次都要把食物帶回來真的很麻煩」、「餐廳內用，但人數要限制」、「桌子擺戶外，開放戶外用餐」。

不過多數人仍擔心大喊母湯，「疫苗都還沒打，解封?」、「紐約70%民眾注射至少一劑疫苗，才正式解封」、「不太相信端午節沒有影響，暫時不希望解封」、「都沒有，等+0一段時間再說」、「不管取消哪一個都會爆的感覺」。

家長則紛紛許願，「安親班補習班吧，很多請假顧小孩的，應該是爸媽的優先選項」、「學校復課」、「絕對是上課」、「快崩潰了，安親班先開放吧」。