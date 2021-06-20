確診數降回1字頭「628有望解封？」　網揭1關鍵：要跟剛開始比

▲台北街頭空蕩蕩。（圖／記者湯興漢攝）

記者曾筠淇／綜合報導

今（20）日國內新增107例本土個案，是疫情爆發以來人數最低的一天，相當振奮人心。就有網友發文表示，按照這樣的趨勢，6月28日的確診人數應該可以不到百人，屆時能順利解封了嗎？貼文一出，立刻掀起熱議，有網友就回應，「雙北以外應該已經確定可以解了」、「北北基桃繼續封，其他解封」。

這名網友在PTT的Gossiping板上，以「看這趨勢，628確診不到100人了吧」為題丟出討論，提到今天雖然是假日，不過本土確診107人還是好消息，依照這樣的趨勢，6月28日應該有很大的機會可以解除三級警戒，「大家看好嗎？」

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貼文曝光後，網友紛紛留言回應，「國外經驗，開城後馬上爆炸」、「好不容易下降了，但我覺得會再延兩週」、「我覺得至少會再一週緩衝」、「到底哪裡穩」、「依照其他國家的示範，沒多久就會再爆」、「國外就是這樣解封了爆，再封再爆」、「連7天+0再解除比較好」、「先管控人流，解封還尚早」。

▲指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

也有些網友在臉書社團「爆廢公社公開版」上提到，現在雖然數量有下降，但按照以往標準來說，3位數依舊很多，「200例以內有減少，但對於當初剛開始的時候，也還是算很多」、「14天每天破百例升三級，也要14天每天都要兩位數以下才能解封」、「還是有百人確診啊，1都可以傳10了」。

指揮官陳時中坦言，現在確診數確實較少，不過也要看相關縣市能否清零，加上現在疫情狀況仍比降級的標準高，所以還要持續觀察這兩天的疫情變化，目前沒有要往下降級；至於能否分區降級？陳時中表示，中高風險還是用縣市別分，但這是一直滾動的，目前還是以全國一致方向來走。