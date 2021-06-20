台南移工宿舍全面查察　公私協力防堵破口

▲台南市勞工局原預定於6月25日全數查察完竣，現已提前於6月18日完成，總計查察652家，並將啟動複查。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

苗栗縣電子廠發生移工群聚感染，台南市長黃偉哲指示轄內所有移工宿舍加強稽查及防疫宣導，勞工局原預定於6月25日全數查察完竣，現已提前於6月18日完成，總計查察652家，並將啟動複查。

黃偉哲市長感謝事業單位的配合，也謝謝市府同仁們的辛勞，並再次呼籲事業單位要持續配合落實防疫相關之規定，並對於市府同仁查察所發現的缺失務必積極改善，一同為市民健康把關。

另為了加強移工防疫之作為並超前部署，黃偉哲亦指示市府相關單位通力合作，於6月18日依據傳染病防治法公告並生效本市事業單位及人力仲介業者提供之移工宿舍之防疫措施，該措施已匡列事業單位及移工有關防疫之責，故請事業單位務必配合加強移工宿舍管理，並針對所僱之移工加強本公告之宣導。

勞工局王局長鑫基表示，勞工局同仁查察結果所發現的缺失，共計有5項缺失為大宗，分別為1、分流管理未落實、2、未落實紀錄TOCC（Travel history旅遊史、Occupation職業、Contacthistory接觸史及Cluster群聚史）、3、未建構代買制度、4、未備置隔離空間及5、未設置宿舍出入管制。因防疫不分國籍與族群，只要在台灣這片土地上，大家都要共同努力對抗病毒，生活才有恢復正常的一天。故請事業單位積極配合勞工局查察所發現之缺失儘速改善，並積極落實勞動部所發佈「因應嚴重特殊傳染性肺炎雇主聘僱移工指引：移工工作、生活及外出管理注意事項」，以及衛生福利部有關TOCC之相關規範，以降低移工與事業單位內其他勞工感染Covid 19的機率。

另事業單位有關移工接送所使用之交通車，亦務必規劃採取分流措施，並使移工於保持安全社交距離之狀態下等車，以避免群聚產生；本府經發局市場處業與勞工局共同合作，針對移工的住宿上生活所需，透過移工管理公司，提供台南便利送外籍移工購買的服務，移工或管理公司可以參考台南便利送官網說明（網址為https://www.joo.com.tw/tainanddl/），透過媒合商家運用台南便利送平台，以及計程車服務，希望透過便捷服務避免移工群聚及生活便利。

工局將持續編製多國語言防疫宣導資訊，除於Line等網絡加強宣導外，亦於勞工局網站建置多國語言防疫宣導專區，供雇主、仲介、民眾下載運用，若雇主或市民有海報之需求，可來電索取（06-2979935、06-6373463、06-2935237、06-6326546），本局將免費郵寄給民眾，大家一同為防疫努力。

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