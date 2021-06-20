　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

台南移工宿舍全面查察　公私協力防堵破口

▲台南市勞工局原預定於6月25日全數查察完竣，現已提前於6月18日完成，總計查察652家，並將啟動複查。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市勞工局原預定於6月25日全數查察完竣，現已提前於6月18日完成，總計查察652家，並將啟動複查。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

苗栗縣電子廠發生移工群聚感染，台南市長黃偉哲指示轄內所有移工宿舍加強稽查及防疫宣導，勞工局原預定於6月25日全數查察完竣，現已提前於6月18日完成，總計查察652家，並將啟動複查。

黃偉哲市長感謝事業單位的配合，也謝謝市府同仁們的辛勞，並再次呼籲事業單位要持續配合落實防疫相關之規定，並對於市府同仁查察所發現的缺失務必積極改善，一同為市民健康把關。

另為了加強移工防疫之作為並超前部署，黃偉哲亦指示市府相關單位通力合作，於6月18日依據傳染病防治法公告並生效本市事業單位及人力仲介業者提供之移工宿舍之防疫措施，該措施已匡列事業單位及移工有關防疫之責，故請事業單位務必配合加強移工宿舍管理，並針對所僱之移工加強本公告之宣導。

勞工局王局長鑫基表示，勞工局同仁查察結果所發現的缺失，共計有5項缺失為大宗，分別為1、分流管理未落實、2、未落實紀錄TOCC（Travel history旅遊史、Occupation職業、Contacthistory接觸史及Cluster群聚史）、3、未建構代買制度、4、未備置隔離空間及5、未設置宿舍出入管制。因防疫不分國籍與族群，只要在台灣這片土地上，大家都要共同努力對抗病毒，生活才有恢復正常的一天。故請事業單位積極配合勞工局查察所發現之缺失儘速改善，並積極落實勞動部所發佈「因應嚴重特殊傳染性肺炎雇主聘僱移工指引：移工工作、生活及外出管理注意事項」，以及衛生福利部有關TOCC之相關規範，以降低移工與事業單位內其他勞工感染Covid 19的機率。

▲台南市勞工局原預定於6月25日全數查察完竣，現已提前於6月18日完成，總計查察652家，並將啟動複查。（圖／記者林悅翻攝，下同）

另事業單位有關移工接送所使用之交通車，亦務必規劃採取分流措施，並使移工於保持安全社交距離之狀態下等車，以避免群聚產生；本府經發局市場處業與勞工局共同合作，針對移工的住宿上生活所需，透過移工管理公司，提供台南便利送外籍移工購買的服務，移工或管理公司可以參考台南便利送官網說明（網址為https://www.joo.com.tw/tainanddl/），透過媒合商家運用台南便利送平台，以及計程車服務，希望透過便捷服務避免移工群聚及生活便利。

▲台南市勞工局原預定於6月25日全數查察完竣，現已提前於6月18日完成，總計查察652家，並將啟動複查。（圖／記者林悅翻攝，下同）

工局將持續編製多國語言防疫宣導資訊，除於Line等網絡加強宣導外，亦於勞工局網站建置多國語言防疫宣導專區，供雇主、仲介、民眾下載運用，若雇主或市民有海報之需求，可來電索取（06-2979935、06-6373463、06-2935237、06-6326546），本局將免費郵寄給民眾，大家一同為防疫努力。

東元廣角吸入式捕蚊燈原價980元、特價699元，買一送一
 

ET快訊
大師預言疫情「這天」後好轉　遇「盲年」離婚和犯罪率暴增
吳宗憲爆氣槓「安和里里長」怒提告！　捐11萬快篩劑被酸
北農驚爆26人確診「指揮中心將進駐」？　莊人祥回應了
「A❤T」點亮！圓山飯店：台灣被看見了　畫面曝光
比0050還賺　這6檔食品股有「高股息+高報酬」
47人感染釀3死！士林長照機構「隱匿疫情」　家屬舉報才曝光
正妹網紅靠辣照吸40萬粉！「原況功能」洩真面目　網全心碎

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台南安平警清樓專案再建功　緝獲女通緝犯搜出毒品

台南移工宿舍全面查察　公私協力防堵破口

睽違30年！公車重新開進達魯瑪克　台東縣府落實偏鄉交通正義

自己的部落自己保護　台東大埔部落自治青年會齊心拚防疫

載送高齡長者打疫苗　桃園愛心計程車4天出動16098趟次

義勇消防聯和總會捐桃園千萬購買防疫物資　幕後推手是郭董

桃園接種疫苗下波75-78歲長者約3.5萬人　規劃雙軌制接種

台南「打疫苗後死亡」累計3例　通報中央釐清是否與接種有關

全國學校停課不停學　新北高工創新讓邊緣少年「線上熱練」

女子車內燒炭昏迷　南警急尋救人搶回一命

孫德榮姪子想借車他嫌麻煩「直接送一台」　「買車像市場買蘿蔔」開示：努力當有錢人！

2萬乘3萬是5萬？老婆不知答錯　老公傻眼笑虧：妳以後不准管錢

鼠薯見瘦子變嬌羞：X！他好帥喔　柯震東不敢call他「怕寫歌DISS我」

妹妹唱《死了都要愛》用生命嘶吼 唱到破音、卡痰...老爸淡定已麻痺

柯震東揪陳柏霖直播「流鼻血濾鏡致敬」　醉虧KID：有人結婚你還在生氣嗎？

遭異樣眼光看待、慘留嗅覺後遺症「台版遺物整理師」揭工作背後祕辛

打疫苗巧遇「80年前」國小同學！2阿公喜相逢：明天還要去趴七辣

婦人闖紅燈悠哉過斑馬線險遭撞 駕駛急煞！引擎蓋狠吃「神掌功」

張晨光直播賣貨哭了！遭酸「晚節不保」　紅著眼眶鞠躬：每個角色我都想扮演好

診所自購200新冠肺炎快篩試劑 闆娘實測深入8公分插鼻痛到哭

台南安平警清樓專案再建功　緝獲女通緝犯搜出毒品

台南移工宿舍全面查察　公私協力防堵破口

睽違30年！公車重新開進達魯瑪克　台東縣府落實偏鄉交通正義

自己的部落自己保護　台東大埔部落自治青年會齊心拚防疫

載送高齡長者打疫苗　桃園愛心計程車4天出動16098趟次

義勇消防聯和總會捐桃園千萬購買防疫物資　幕後推手是郭董

桃園接種疫苗下波75-78歲長者約3.5萬人　規劃雙軌制接種

台南「打疫苗後死亡」累計3例　通報中央釐清是否與接種有關

全國學校停課不停學　新北高工創新讓邊緣少年「線上熱練」

女子車內燒炭昏迷　南警急尋救人搶回一命

高端股價將迎慶祝行情？　分析師：要看法人買不買單

「IU的男人」張基龍超百搭！10歲↑宋慧喬+女偶像　連男男都有CP感

狹長雨遮「只能放冷氣室外機？」　內行曝裝1神器：別塞東西

醉漢街頭咆哮不聽制止　南警強制保護管束造成員警手部受傷

容祖兒遭疑14天內「穿梭香港、大陸」沒隔離！　經紀人還原時間軸反擊

阻斷隱性傳播鏈！新北居隔解除前需「PCR陰性」才能出關

蘇巧慧為第一線警消打氣　當「媒人」串接地方資源送防疫餐

北農爆26人確診「指揮中心將進駐」？　莊人祥：仍待評估

碼頭壅塞蔓延全球上百港口　304艘船排隊等候泊位

吳宗憲爆氣槓「安和里里長」怒提告！　捐11萬快篩劑被酸：變打工仔？

隆成巨乳後男客狂上門！ 她在門口貼靈符求...保佑卻招來淒慘後果

地方熱門新聞

日月潭水位回升　「惡霸」又來了

鄭文燦讚　「港式飲茶式」快打法

美捐250萬劑　林右昌：直接而明確

16醫護冒雨入山打疫苗　育幼院感謝

防疫警戒滿月　鄭文燦感謝市民同心

桃園79歲以上接種疫苗率66.8%

628即將到期　桃園防疫措施是否調整

苗栗確診者發2至5萬元　網：鼓勵染疫？

男打完疫苗發燒…4天後倒客廳亡

台南永康中華路淹水

北市勞工就業紓困千人上工加2萬

黃偉哲：該施打疫苗的人請趕快去施打

拜託給我一餐！失業男餓到進警局求助

莫德納疫苗抵台疫苗接種及時雨

更多熱門

相關新聞

林筱璞服務白河衛生所長達32年

林筱璞服務白河衛生所長達32年

台南市白河衛生所所長、61歲醫師林筱璞，在白河衛生所服務長達32年，從年輕一路做到今日，從滿頭黑髮做到如今白髮閃耀，如今更為防疫工作，全心全意守護白河鄉親，醫者父母心，從他的身影可窺一斑。

台南「打疫苗後死亡」累計3例　通報中央釐清

台南「打疫苗後死亡」累計3例　通報中央釐清

台南安平四草大橋傳女子失蹤尋獲

台南安平四草大橋傳女子失蹤尋獲

台南3死！89歲翁打AZ送醫心肺衰竭亡

台南3死！89歲翁打AZ送醫心肺衰竭亡

水道博物館線上解密細菌試驗室

水道博物館線上解密細菌試驗室

關鍵字：

台南移工宿舍查察破口

讀者迴響

熱門新聞

宥勝一家睡帳篷「雨中撐傘洗碗」

嬤打疫苗！醫驚「心臟快不跳了」急勸：打完倒下去不知算誰的

打疫苗63死　醫嚇查CDC資料：從3頁、2頁、剩1頁

打完AZ隔天！長輩雙腿「冒出血斑」超詭異

莫德納才第三　全球最多國家使用疫苗排行出爐

快訊／今增107例本土病例！再增11死

桃園企業快篩！2.5萬移工71人陽性　PCR結果出爐

戰疫前線　背鍋的華航機師

快訊／桃園804門急診今暫停！市府曝「4人確診」

美250萬劑疫苗贈台　藍綠反應差太多

張峰奇兒凌晨大哭「全住戶都聽見」

女看《厲陰宅3》突慘叫

左轉道直行不算違規？全因這條線

600枚硬幣「全泡漂白水」！慘況曝光

影／三級警戒滿月　直擊台北街景驚人對比

更多

最夯影音

更多
孫德榮姪子想借車他嫌麻煩「直接送一台」　「買車像市場買蘿蔔」開示：努力當有錢人！

孫德榮姪子想借車他嫌麻煩「直接送一台」　「買車像市場買蘿蔔」開示：努力當有錢人！
2萬乘3萬是5萬？老婆不知答錯　老公傻眼笑虧：妳以後不准管錢

2萬乘3萬是5萬？老婆不知答錯　老公傻眼笑虧：妳以後不准管錢

鼠薯見瘦子變嬌羞：X！他好帥喔　柯震東不敢call他「怕寫歌DISS我」

鼠薯見瘦子變嬌羞：X！他好帥喔　柯震東不敢call他「怕寫歌DISS我」

妹妹唱《死了都要愛》用生命嘶吼 唱到破音、卡痰...老爸淡定已麻痺

妹妹唱《死了都要愛》用生命嘶吼 唱到破音、卡痰...老爸淡定已麻痺

柯震東揪陳柏霖直播「流鼻血濾鏡致敬」　醉虧KID：有人結婚你還在生氣嗎？

柯震東揪陳柏霖直播「流鼻血濾鏡致敬」　醉虧KID：有人結婚你還在生氣嗎？

熱門快報

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

618年中慶 不買對不起毛孩

618年中慶 不買對不起毛孩

6/1-6/30 年中慶！寵物雲毛毛商城全館滿額享折扣，最高可折600元，不買對不起毛孩！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面