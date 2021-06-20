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台南3死！89歲翁打AZ送醫心肺衰竭亡　長者施打對象降10歲

▲台南市衛生局長許以霖指出，台南麻豆1位89歲長者，6月16日施打疫苗後，深夜身體不適，經送醫急救仍宣告不治身亡，死者有肺氣腫病史，已通報中央CDC調查釐清。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南麻豆1位89歲男子，6月16日施打疫苗後，深夜身體不適，經送醫急救仍宣告不治身亡。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

中央流行疫情指揮中心20日公布全國新增107例本土確診病例，台南無新增本土個案，黃偉哲市長指出，台南連5天+0，但仍要注意端午節疫情，另麻豆1位89歲男子，6月16日施打疫苗後，深夜身體不適，經送醫急救19日仍宣告不治身亡，死者有肺氣腫病史，已通報中央CDC調查釐清。

▲台南市衛生局長許以霖指出，台南麻豆1位89歲長者，6月16日施打疫苗後，深夜身體不適，經送醫急救仍宣告不治身亡，死者有肺氣腫病史，已通報中央CDC調查釐清。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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黃偉哲指出，台南市即日起展開75歲以上長者及65歲以上具原住民身分者接種作業，以加速提升市民免疫保護力；符合上述資格之民眾將由區公所里幹事通知前往接種，提醒民眾前往接種地點時攜帶身分證及健保卡。

▲台南市衛生局長許以霖指出，台南麻豆1位89歲長者，6月16日施打疫苗後，深夜身體不適，經送醫急救仍宣告不治身亡，死者有肺氣腫病史，已通報中央CDC調查釐清。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市府於6月12日獲中央撥配第一批AZ疫苗後，當日下午隨即開始陸續為台南市第1至3、5、6類等指定對象接種，統計至6月18日第一批56000劑AZ疫苗已全數施打完畢；17日獲配送的31700劑AZ疫苗目前也已經開始安排注射，19日單日計有4923位市民施打疫苗，自6月12日累計至19日本市共有68487人完成接種。20日上午有4千多人報到施打，報到施打率約7-8成。

▲台南市衛生局長許以霖指出，台南麻豆1位89歲長者，6月16日施打疫苗後，深夜身體不適，經送醫急救仍宣告不治身亡，死者有肺氣腫病史，已通報中央CDC調查釐清。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市衛生局長許以霖指出，台南麻豆1位89歲長者，6月16日施打疫苗後，深夜身體不適，經送醫急救仍宣告不治身亡，死者有肺氣腫病史，已通報中央CDC調查釐清。（圖／記者林悅翻攝，下同）

衛生局長許以霖指出，6月23日起，於4月12日至5月9日期間曾接種第一劑AZ疫苗者，將可陸續完成第二劑AZ疫苗接種；中央流行疫情指揮中心說明，將視疫苗供應與接種情形，適時調整疫苗配發進度。

▲台南市衛生局長許以霖指出，台南麻豆1位89歲長者，6月16日施打疫苗後，深夜身體不適，經送醫急救仍宣告不治身亡，死者有肺氣腫病史，已通報中央CDC調查釐清。（圖／記者林悅翻攝，下同）

許以霖局長指出，台南麻豆區有位89歲男子接種疫苗後，身體不適，深夜送急診，19日死亡，有高血壓等慢性疾病，死亡原因慢性阻塞性及心肺衰竭，死者有肺氣腫病史，是否與施打疫苗有關，已通報中央做判讀中。目前中央CDC根據各地回報的不良反應事件調查，並沒有因疫苗引起的直接反應。

衛生局補充說明指出，該名麻豆區89歲男子，6月16日上午回大內戶籍地施打AZ疫苗，隨後就回到麻豆區住所。晚上因食慾不振、身體不適，深夜急送至醫院急診就醫後，19日凌晨不治死亡，醫院診斷為慢性阻塞性肺部疾病及心肺衰竭；已通報不良反應。衛生單位會協助申請預防接種受害就濟。

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