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睽違30年！公車重新開進達魯瑪克　台東縣府落實偏鄉交通正義

▲▼ 睽違30年公車重新開進達魯瑪克，台東縣府落實偏鄉交通正義。（圖／台東縣政府提供，下同）

▲ 睽違30年公車重新開進達魯瑪克，台東縣府落實偏鄉交通正義。（圖／台東縣政府提供，下同）

記者楊漢聲／台東報導

「哇！我們已經快30多年沒有公車進到部落了，謝謝縣政府及鄭崗山議員幫村民解決出外交通問題」，台東縣卑南鄉東興村達魯瑪克部落居民，以往要到台東市或外出就醫、就學、購物、前往鄉公所洽公，必須步行近1公里才有公車搭的窘境，為滿足村民需求，縣政府及鄭崗山經協調鼎東客運後，自今(20)日起公車將再延駛重新進入達魯瑪克部落，讓鄉親搭車更便利。

卑南鄉東興村達魯瑪克部落，在民國6、70年時鼎東客運海線營運區即每天約有3、4班公車，由台東市區總站發車，經豐田、太平、泰安、利嘉及大南橋等地進入部落內，讓學生就學或村民出外就醫、購物、辦事都非常方便。不過，因部落內道路狹窄造成迴轉不易，因此公車無法深入部落內，僅一天兩班行駛到大南橋迴轉返台東市，部落內居民往返市區或其他鄉鎮交通工具除了騎車與開車，只能依賴行經台九線的公車，然而部落離最近的公車站牌約有1公里距離，居民只能依靠私人運具、家人接送或步行到公車站搭乘，交通十分不便。

▲▼ 睽違30年公車重新開進達魯瑪克，台東縣府落實偏鄉交通正義。（圖／台東縣政府提供，下同）

因此，在部落族人及村民一再反映後，東興村長陳興榮透過鄭崗山於議會為村民發聲積極爭取下，由台東縣政府著手完成改善通往文化廣場的道路環境條件，讓公車能夠順利於廣場迴轉，同時會同台東監理站與客運業者協調，讓「【8113】台東─東興新村」每天全部4個往返班次延駛進部落，並在村內新設「大南國小」站及終點站「達魯瑪克」等二站，提升公共運輸的覆蓋率，讓使用者更加便利。

交觀處長余明勳表示，針對當地居民的日常活動需求，有效進行公車路線、班次資源延伸運用，加強偏遠地區公車服務，讓居民能直接在村內搭車，不僅學生可搭公車就學，高齡者也能搭公車到台東市區採買、就醫，生活上將更加便利，讓偏鄉地區也能分配到運輸資源，期能進一步縮短城鄉差距。

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