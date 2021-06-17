韓國瑜捐百台筆電　挺偏鄉學童受教權「停課不停學」

▲韓國瑜將捐百台筆電助偏鄉學童遠距上課。（圖／翻攝自Facebook／韓國瑜，下同）

記者杜冠霖／台北報導

台灣新冠肺炎疫情嚴峻，不僅許多民眾被迫停工，學生也在家遠距上課，前高雄市長韓國瑜17日表示，但對部分偏鄉或隔代教養的學童來說，即是剝奪了他們的受教權，因為資源匱乏讓他們「停課等於停學」，因此他正著手採購100台筆電，將在近日送往有急迫需求的基金會、關懷協會與兒童之家等單位，希望可以幫助這些無法遠距上課的弱勢學童。

5月19日教育部宣布全國各級學校停課後，各校開始採遠距教學，韓國瑜指出，但是當教育部宣布全國各級學校停課的那瞬間，對某些學生來說，他們的受教權也在那個瞬間，戛然而止。

韓國瑜說，很多人都說我們活在3C的世代，但事實上台灣仍有許多偏鄉學童，他們的教育資源本來就相對弱勢，學校停課後，他們的家中不一定理所當然地有電腦、有設備、甚至有網路，有些由阿公阿嬤隔代教養的學童，更未必能完善地學習如何使用遠距教學系統來進行線上課程，對這些學童來說，停課幾乎就等於停學。

韓國瑜指出，他這一代很苦，很多人因為家裡窮，讀不起書，所以現在更不能再讓孩子們的受教權，取決於先天的物質條件，他強調，孩子的教育茲事體大、攸關到台灣的未來，因此目前已著手採購100台筆電，將在近日送往有急迫需求的基金會、關懷協會與兒童之家等單位，盼藉由綿薄之力，讓弱勢學童在居家上課時能夠擁有完善的設備，不會因為資源的匱乏而被剝奪了受教育的權利！

對於疫情，韓國瑜也在貼文留言處呼籲，希望大部分台灣民眾在兩三個月內都能接種到國際認證的有效疫苗，台灣疫情儘速回歸正常，挽救岌岌可危的庶民經濟與民生活動。

▲韓國瑜捐筆電給偏鄉孩童。（資料圖／翻攝韓國瑜臉書）