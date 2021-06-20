花蓮部落弱勢族群口罩污損還在戴　警掏腰包：要天天換

▲員警逢人便分送全新口罩，並宣導口罩不是用來檢查的。（圖／玉里分局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣警察局玉里分局永豐所長鍾日順聽聞富里鄉豐南村長陳正雄告知，社區、部落內有許多弱勢族群，尤其是長者觀念薄弱，認為口罩只是避免開罰，已經破爛汙損卻還在戴，所長見狀於心不忍，秉持著愛民如親，自掏腰包購買口罩給民眾。

目前疫情嚴峻提升至三級警戒，禁止室內5人以上、室外10人以上聚會，外出應全程配戴口罩；日前發生民眾在家中群聚造成防疫破口，因此玉里分局轄內各派出所及分駐所，特別加強居民落實防疫措施宣導與取締工作。

▲員警戴上手套，一個夾鏈袋內分裝七個口罩，就是一個禮拜的量，提醒民眾口罩是要每天更換。

所長鍾日順表示，購買口罩來幫助村民，過程中員警戴上手套，小心翼翼以一個夾鏈袋內分裝七個口罩，就是一個禮拜的量，用來提醒民眾口罩是要每天更換，而不是拿來應付配戴，是要落實防疫，才能保護自己也保護家人；前往贈送口罩的同時加強村民應有的防疫作為，讓許多弱勢村民表示在疫情嚴峻的時刻裡，感受到所長的溫暖與關懷。

玉里分局分局長陳蔚文表示，全民防疫刻不容緩，丶疫情期間治安及交通工作更不能鬆懈，警察在防疫上扮演重要角色，也擔負主動關懷、為民眾服務的責任，助人為快樂之本，不因善小而不為，民眾會感受到警察真誠援助。

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