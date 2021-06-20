新家地毯被黏死！她撕開驚見「謎樣人形輪廓」　嚇壞：命案現場？

記者吳美依／綜合外電報導

美國一名女網友在新家整理翻修時，發現某房間地毯被黏住，奮力撕開後，竟看見木頭地板上出現一個用麥克筆畫的「人形輪廓」，旁邊寫著日期「2018年1月19日」與「第091101號案件」（Case #091101），甚至還有一大片不明深色污漬，種種跡象像極了命案現場。她將此場景拍攝下來並分享至TikTok，立刻引發熱烈討論。

女網友表示，「我不介意得知曾有人在新家去世，但大家可以想像一下，我掀開地毯時有多驚訝。好吧，這確實有點嚇人」。她也提到，地毯下的木頭地板非常粗糙且褪色，似乎曾被刻意強力擦洗過。

▲美國一名女網友搬進新家，掀開地毯驚見「謎樣人形輪廓」。（圖／翻攝TikTok@dontbeanashhole）

此影片至今已累計500萬次觀看與超過68.5萬讚，許多網友都被嚇壞，有人甚至指出，周遭不明污漬恐怕是血跡，「請幫幫我們，調查一下究竟是誰死在那裡！」、「我這時就會二話不說立刻搬家」、「安息吧」、「真是太瘋狂了」。

另外一些人則不相信真的發生命案，一名網友推測，可能是把地毯舖上的那個人刻意亂畫，想要「嚇嚇搬動地毯的人」，也有人直言，「你們真好騙，這根本不是正確的人體比例」。

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