傳拜登政府將禁8中國APP！要留美有條件「微信、TikTok恐又遭殃」

▲有知情人士告訴路透社，拜登將禁止在美國使用部分中國APP。（圖／路透社）

記者葉睿涵／編譯

剛在月初撤銷川普舊政策的美國總統拜登，傳出為了保護美國人的敏感數據，打算祭出新的行政命令，迫使希望留在美國市場的中國APP公司，採取更嚴厲的措施來保護個人資料，否則就必須退出美國市場。

據路透社報導，美國政府可能會根據拜登早前推出的行政命令，要求國內的中國APP公司，採取更嚴格的措施，來保護用戶的個人資料，以避免中俄等外國對手有機會獲得美國人民和商業資訊。

美國政府可能會發出傳票，要求取得這些APP的資料，並與APP公司商討留在美國市場的條件，否則政府將直接宣布禁用相關APP。

▲路透指出，微信、TikTok等8個中國APP都將被拜登政府審查。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

儘管拜登在6月9日發出的新行政命令，將取代前總統川普在2020年對中國APP微信和TikTok下達的禁令，但報導稱，微信、TikTok等8個中國APP，都符合接受拜登團隊審查的條件。

雖然美國政府在下達新行政命令時，並未點名即將被對付的公司，但報導稱，這個行政命令最終將框列比川普政府更多的APP，且不容易被法庭否定。

知情人士透露，拜登與川普都有相同的隱憂，擔心中國可以追蹤美國政府僱員的位置，或進行商業間諜行為，而且美國已開始與其盟友討論，共同採取類似做法，希望各國都對相關APP祭出一致的措施。

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