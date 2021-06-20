▲全國學校停班不停課，新北高工創新讓邊緣少年「線上熱練」。（圖／新北高工提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

全國疫情警戒第3級！2次延長近1個月，全國學校停班不停課，都改成線上教學，新北高工為了吸引特殊學生開設「前進亞運-成就每一個孩子」創新教育方案，讓學生愛上學習，教練1對1線上教學，更引發學生的學習熱忱愛上線上教學模式，讓學習更有效果。

時間還沒到阿哲（化名）已在線上等候教練，之前的踢腿動作還不確實，教練還沒上線，他將下課後練習拍下動作的影片上傳給教練，教練一上線就馬上指導動作的正確性與指導調整，由於教練隨時可以透過網路分享與線上的互動學習，在家學習也成為這群少年愛上「線上學習」意外驚喜。

▲青少年學生已在線上等候教練，教練一上線就馬上指導動作的正確性與指導調整。

其實一開始還很擔心，在家線上學習，學生會不會就這樣失聯了！新北高中校長張其清憂慮表示，在現今網路通訊發達的狀況下，少年容易因為遭受各種挫折，加上短視近利被誘惑，而成為走在法律邊緣的少年。尤其在現新冠肺炎嚴峻的疫情中，有學生反映有幫派大哥，藉此向這些更生少年招手，承諾每月5萬元的高薪，想拉他們回不法組織工作，為了避免後段學生經不起誘惑加入不良組織。

新北高工主任教官與武術教練何孟霖有感於少年因家庭管教與支持功能簿弱、學校適應不良、自我意識強烈不願遵守校規或漫無目標自我放棄，導致所能接受到的教育資源比大多數的學生少很多。在校長鼓勵下辦理「前進亞運-成就每一個孩子」創新教育方案，開設「自我防身」與「生活采影」及「舞動治療」等課程，強化學校對這群孩子的教育輔導功能，透過APP等通訊軟體時時關心我們的孩子，更準備了豐富的線上學習課程。

▲▼「舞動藝術療育」線上與同學心靈對話。

張其清校長表示，學校擔心青少年引發社會問題，大部分為國中畢業未就學或是高中職中途離校的學生，經統計高中職中離生年逾2萬人，所以教育單位一直在思考，如何能讓這些人在學校穩定就學。

新北高工與新北市泰國拳協會、武術格鬥學院、國紹泌尿科學教育基金會與台北洲美扶輪社等單位共同合作開設「自我防身」與「生活采影」及「舞動治療」等高關懷社團活動，發展學生個人興趣，由教練與導演融入武術武德涵養與生命教育為自動好的教育理念，教導防身術與紀錄片拍攝，課後再搭配舞動治療輔導課程與志工陪伴關懷，相信能穩定學生與自我朝正向修正行為、想法，同時創造能讓他們獲得成就感的舞台，逐步促進與改善學生在校學習情形。

新冠肺炎疫情延燒！新北高工配合停課不停學政策，讓學生在家自主學習返校再接續關懷輔導，因疫情可能再延長在家自主學習期程，刻正規劃所有課程能透過視訊的方式實施教學與啟發個人思考的輔導與分享，主動安排學生1對1線學習，展現自主學習的具體成效。

▲▼「生華采影」線上教學剪輯影片。

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