許常德批網路教學「跟不上社會脈動」　教育部：會持續精進配套措施

▲許常德認為，教育部跟不上社會脈動，真的該受到嚴厲譴責。（圖／記者湯興漢攝）



記者許展溢／台北報導

一名自稱為「即將崩潰的媽媽」指出，防疫三級警戒發布後停課不停學，但有些孩子無法按照時間上線、上線也可能不在座位，這種學習對視力也是負擔等批評，該訊息傳遞給音樂人許常德，並由許逐一PO在教育部與六都市長臉書上。許常德說，不是每名家長都可以不上班、盯著小孩學習，政府應設法解決這些家長面臨的問題。教育部回應，會持續精進居家遠距學習的配套措施。

「即將崩潰的媽媽」說，有一些孩子根本沒按照時間在上線，還有掛在線上的學生不在座位聽課，每天線上教學，除看影片，還有線上作業，再加紙本作業，對孩子視力是一大負擔，對家長而言，更是大考驗，健康才是最重要的，什麼學習會落後，那些比起健康生命來說真的有很重要嗎？最後說「學習是一輩子的事，少念這一兩個月真的沒有什麼，是不是？」

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▲對於許常德批評，教育部表示，會就這些意見持續精進居家遠距學習的配套措施。（圖／記者崔至雲攝）



許常德在臉書上指，教育部嚴重失職，完全沒意識到他們也需要成立一個指揮中心，給全台老師一個方向和問題彙整，教育部應帶領老師推出持續且深度防疫課程，讓學生發揮新一代知識份子的責任，體悟這次停課可以身兼重要任務，例如帶動大家在家中的防疫執行與指揮，成為家中的衛生股長與衛生署的駐家小隊長，若有狀況怎麼處理，而不是忙著半吊子的網路教學，「如此跟不上社會脈動的教育部，真的該受到嚴厲譴責。」

教育部回覆，謝謝許常德和家長、老師的提醒與建議，會就這些意見持續精進居家遠距學習的配套措施，也謝謝這段時間許多家長的體諒與教育夥伴的努力，讓孩子能盡量兼顧防疫與學習。

對於教育部回應，許常德也表示謝謝，並說希望有一個大家都能知道且固定時間的溝通平台，因為很多家長都不知道該重視什麼，老師也焦慮孩子在不在視訊前，每個家庭的狀況又不一，如果教育很重要的一點是與時代接軌，這時的防疫的不到校，該給學生什麼學以致用的學習，防疫與互助不也是重要學習嗎？