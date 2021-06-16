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科大推線上教學　遠距教學確保學生受教權

▲吳鳳大學線上教學。（圖／吳鳳大學提供）

▲吳鳳科技大廚藝系線上教學。（圖／吳鳳大學提供）

記者翁伊森／嘉義報導

因應全國疫情三級防疫警戒延長，教育部宣布各級學校，停課不停學到6月28日緊接著放暑假。學校端可藉由各種數位學習設備進行遠距教學互動學習，吳鳳科技大學全校師生進行遠距教學時也設置vod教學環境設備，讓學生感受到新鮮且多元樂趣。

吳鳳餐旅管理系蕭烟淨主任表示，餐旅管理系教師為求疫情期間讓教學活潑生動化，針對廚藝實習實作課程，透過Line及利用Teams全程錄製，進行線上實作教學，加上即時線上越語翻譯，讓國際學生在宿舍透過遠端手機或電腦，也可以看見廚藝老師的熟練翻鍋技巧，另類學習方法也讓來自東南亞的國際學生感受系上老師教學的用心。

▲吳鳳大學線上教學。（圖／吳鳳大學提供）

▲吳鳳科技大學時尚造形系線上直播及實作。（圖／吳鳳科技大學提供）

造型系劉彥君主任表示，該系也依照學科及術科課程內容分別採用教師錄影、實作或線上直播方式來進行，讓同學們在家停課不停學，與老師們繼續進行互動學習。例如實作課程「時尚彩妝設計」及「女子時尚髮型設計」，即採用遠距教學的實作影像剪輯教學模式。

▲吳鳳大學線上教學。（圖／吳鳳大學提供）

吳鳳科技大學蔡宏榮校長表示，疫情嚴峻非常時期，除加強校園師生安全，進校門落實「實聯制」與量體溫，並要求師生勤洗手、噴酒精消毒，校園分流上班，所有會議皆透過Teams線上遠距進行，呼籲全校師生防疫一起來，更關心遠距教學之實施品質與落實情形以確保學生的受教權。

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