女子車內燒炭昏迷　南警急尋救人搶回一命

▲台南市警六分局員警接獲高雄市岡山分局緊急協尋通報，漏夜搜尋終於在濱南路加油站旁小巷內，發現在車內燒炭昏迷的女子，及時送醫挽回女子性命。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警六分局員警接獲高雄市岡山分局緊急協尋通報，依特徵、車號漏夜搜尋，終於在濱南路加油站旁小巷內，發現在車內燒炭昏迷的女子，立即通知救護人員緊急送醫急救，及時挽回女子的性命，避免悲劇發生。

市警六分局新興派出所警員劉憲瑋，6月18日深夜11時許，接獲高雄市警察局岡山分局協尋通報，有1名女子駕駛自小客車意圖輕生，基地台最後發話位置於鯤鯓路；劉員立即趕抵現場附近搜尋，並調閱車牌辨識系統研判可能出現之地點，至24時勤務結束均無所獲。

劉員心繫此案，於19日再與警員李明儒執行下一班巡邏勤務又繼續蒐尋，19日凌晨1時15分終於在濱南路加油站旁的小巷內發現通報之該部自小客車，該車門窗緊閉且車門均上鎖，駕駛座上躺臥一位疑似已昏迷之女子，劉等2員大力拍打車窗，並無反應，欲破窗之際，該女子勉強伸手按下中控解鎖，員警立即打開車門，發現車內散發濃厚燒炭味，並於副駕駛座發現仍在燃燒之火爐，查看李女狀況，李女已無法起身，意識模糊，李女表示已吞嚥大量安眠藥，員警馬上通報消防救護人員到場救護，並將其送醫急救，挽回許女的寶貴性命。





據家屬表示，李女患憂鬱症，因與友人吵架且本身有債務問題，心情不佳，因而萌生尋短之念頭，對於警方能即時發現阻止憾事，表達萬分的感謝。

警六分局長陳錦文表示，劉等2員於巡邏時及時挽救民眾性命，充分發揮救難之精神，將公開表揚；同時也呼籲市民自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。如發現親友有自殺傾向，善用自殺防治諮詢安心專線0800-788995及生命線協談專線1995或張老師專線1980等心理諮詢電話尋求協助，以協助自己及親友安渡難關。

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