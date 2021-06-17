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社會 社會焦點 保障人權

吞100顆安眠藥與婆婆、丈夫輕生　高大成曝人妻昏迷3天獨活真相

▲▼ 。（圖／資料照）

▲高大成表示，女性遺傳因子中有「X染色體」，生命力較旺盛。（圖／資料照）

記者白珈陽／台中報導

台中市南區2年多前發生1家3口燒炭、吃安眠藥自殺憾事，最後人妻在昏迷3天後奇蹟甦醒獲救，丈夫、婆婆皆死亡。為何人妻僥倖存活？法醫高大成指出，若只是服用一般的安眠藥「吃1000顆也不會死」，真正的死因應是吃藥昏迷後吸入過多一氧化碳而亡；至於為何只有人妻獨活？他說，應是該名女子吃藥後靠近窗邊，一氧化碳濃度較低，且女性有「X染色體」，生命力較旺盛，導致在許多殉情案中，倖存下來的都是女性。

高大成表示，「女活男死」確實有可能！他處理過許多類似的情侶殉情案，案件中，有不少個案都是女性存活下來，這是由於女性遺傳因子中有「X染色體」，生命力強健，不會像男性一樣「一下子就翹辮子」，通常生命跡象會持續比較久，導致獲救機率也增加。

高大成說，若殉情案中是「男活女死」，基本上都是男生蓄意謀殺，他舉出曾遇過的一個案例，嫌疑人男生根本沒吃安眠藥，體內一氧化碳濃度也才20%，女生卻有5、60%，還吃了安眠藥，相驗後男生還謊稱「因為排尿排掉了，所以驗不出有吃藥」，他斥責「誰會相信！這種人就是垃圾。」

高大成指出，至於此案中該名人妻，確實已服用藥物也昏迷了3天，且事發後她並無得到什麼好處，等於是沒有動機，不需要把自己的命都拚了下去，他研判，人妻應是真的想尋死，意外獨活下來只能說是她「好運。」；他也稱讚，此案最後高院判人妻加工自殺罪而非殺人罪是正確的，畢竟凡事講求物證人證，還給了當事人清白。

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