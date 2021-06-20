快訊／接種AZ後死亡累積67例　解剖9例「均與疫苗無關」

記者嚴云岑／台北報導

指揮中心公布AZ接種後死亡個案累積67例，皆於接種後4日內發生，15例為75歲以上長者，死亡個案大多數為高齡且有慢性疾病。此外，目前已有9例死亡案件送司法相驗解剖，初步研判與疫苗無關，但其中有一例驗出新冠病毒，衛生局也開始針對個案環境與家庭做後續追蹤。

中央流行疫情指揮中心今（20）日表示，為保障國人接種新冠疫苗權益，指揮中心持續監測疫苗接種後不良事件，截至6月19日止，國內接種AZ新冠疫苗共計144萬6608人次，其中31萬4487人次為75歲以上長者。

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目前疫苗不良事件通報系統(VAERS)已收到67例接種AZ COVID-19疫苗後死亡之報告。截至目前為止，尚無死亡個案被判定為與疫苗相關。

指揮中心發言人莊人祥指出，19日接種後死亡案件新增18件，皆於接種後4日內發生，15例為75歲以上長者，死亡個案大多數為高齡且有慢性疾病。此外，目前已有9例死亡案件送司法相驗解剖，經初步研判，部分個案死因與心血管疾病，包括粥狀動脈硬化、主動脈瘤破裂及心肌梗塞等，或慢性病史如支氣管性肺炎相關。

截至目前為止，死亡個案雖在時序上與疫苗接種相近，但尚無死亡個案被判定為與疫苗相關，後續仍待司法相驗解剖或回溯檢查等更精確資料，以釐清死因。指揮中心將持續監測疫苗接種後不良事件，偵測安全疑慮，並適時對外因應。

指揮中心提醒，對於近期身體具狀況或慢性病情不穩定者，請於身體狀況較穩定後再安排接種。近期天氣炎熱，考量長者身體狀況，也建議避開高溫時段前往接種。另外，現在已開放診所及衛生所可接種疫苗，建議民眾就近前往接種，並注意防曬、補充水分。