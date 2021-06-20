「百年難得一見走鐘演出！」　柯建銘細數國民黨4大荒謬提案

▲立法院審查紓困4.0預算三讀通過，行政院長蘇貞昌到立法院向立委致謝。（圖／台北市攝影記者聯誼會提供）

記者楊蕓／台北報導

立法院臨時會18日三讀通過「紓困4.0」特別預算案，民進黨團總召柯建銘昨在臉書發文， 痛批國民黨錯把謾罵、抹黑、攻擊、作秀當成監督，提出6百多案的案海戰數卻是品質無控管、邏輯不通，感嘆如自甘當永遠在野黨也不該如此，「立法院休會了，也見國民黨的末路，抹黑、作秀也該歇息了吧！」

柯建銘表示，從五月中疫情擴大，為了《紓困條例》、《紓困特別預算》能在立法院順利通過，與民進黨立法院黨團同仁共約慎守、克制、吞忍，不隨國民黨口水起舞，共同度過這一個月的緊張、憂心時刻，是我們共同心路歷程，實刻骨銘心。

「國民黨的主旋律，就是錯把謾罵、抹黑、攻擊、作秀當成監督。」柯建銘話鋒一轉痛批，國民黨最大戰略、戰術的錯誤，一副2.0版義和團，只在極端同溫層內關門自High，廉價演出，了備一格交待，不知所為何事、進退失據、竟無領導、不見大人、整黨隨興演出，這是在百年大疫國家空前危機下，「百年難得一見最走鐘的演出」。

柯建銘接著點出國民黨團四大荒謬之最提案，首先是提案限8月31日前進口3000萬劑疫苗，民進黨反對就是擋疫苗，疫苗採購何其困難，亂提案就可抹黑嗎？宛如兒戲，江啟臣主席稍早又在臉書罵民進黨擋疫苗，我們卻喜見蕭美琴大使在美國機場送行250萬劑莫德納疫苗畫面，有地自容嗎？

柯建銘痛批，提案普發紓困現金一萬元，更是離譜，此次紓困4.0預算共2600億，衛福部用於防疫、疫苗792億，其餘用在各部會紓困，以解百業之困、百姓之苦，總共照顧人數達1018萬人，難道這些錢全部收回，拿2300億分給每人一萬就可解決一切？直呼國民黨立委幼稚無知。

柯建銘表示，至於國產疫苗EUA、三期臨床，本就該依照科學證據，尊重專業，一步一步走下去。會議紀錄也會揭露，何來黑箱？

針對國民黨立委提案要求行政院三日內提供「誰不喜歡」、「誰擋我們代工」、「誰擋疫苗」的真實姓名，柯建銘直呼，「三歲小孩都知道的事，當作高招提案，難怪有人會說你們寧為中共馬前卒，這就是今晚美國緊急加碼250萬劑之道理。」

柯建銘強調，再怎麼鷹派，也不該如此鷹法，鷹不對時會鷹死自己。欲謀大位的大人，爾今安在乎？如自甘當永遠在野黨也不該如此也，國家是大家的，人性的基本善良面也該展現吧。趁立法院休會，讓國家喘息，疫苗也會有秩序的陸續到來，共同找回台灣人的團結，重拾台灣精神、台灣價值。