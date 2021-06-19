「反公開3+11會議紀錄」林昶佐臉書遭出征　網噓爆：有黨意沒民意

▲立委林昶佐。（資料照／記者李毓康攝）



記者蔡文鈴／台北報導

國民黨團在立法院審查「紓困4.0」預算過程中，提案要求釐清「3＋11」決策過程，但最後卻遭62位立委反對，其中包括范雲，以及萬華區無黨籍立委林昶佐，網友得知消息後出征林昶佐臉書，而林昶佐也在深夜發文反擊「查啊怎麼不查」。

國民黨團提案公開「3+11」會議記錄，遭民進黨以多數席次封殺，隨後更公開反對的62位立委名單。投下反對的林昶佐臉書立刻遭灌爆，網友怒批，「萬華立委為什麼要反對3+11公開」、「反對3+11公開？？？」、「連演都不演 直接投反對票？」、「以前會反黑箱，現在是支持黑箱囉，真香～」、「你可以選擇不投票，但是投反對票，你對不起萬華投你的選民」、「聽說你今天順著黨意投票了？」、「不演了是不是」。

林昶佐18日晚間在臉書發文反擊，「查啊怎麼不查，昨天立法院綠藍白黃四黨都一致同意由行政院來調查了，調查結果還要報立法院。今天卻還是有人要換提案搞表決、用表決畫面帶風向。都這樣搞幾年了，搞壞多少重大議題了，現在連防疫都不放過。」

但網友仍不領情留言，「身位萬華立委，為什麼不敢公開在立院質詢石崇良，憑什麼甩鍋萬華人」、「所以你投同意票的話，地球會爆炸是不是？」、「嘴巴說要查，順手否決掉」、「所以幹嘛反對啦噓爆，有黨意沒民意」。