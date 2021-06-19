國民黨控封殺疫苗提案　民進黨團批「斷章取義」逐案說分明

▲立法院審查紓困4.0預算，國民黨團所提8項提案，全數遭民進黨立委以人數優勢否決。（圖／記者屠惠剛攝）



記者林銘翰／台北報導

立法院臨時會18日三讀通過紓困4.0預算，不過國民黨多項提案包括「國產疫苗EUA審查全程直播」、「國產疫苗完成三期臨床試驗再施打」等提案均遭到否決，引來國民黨痛批民進黨「擋下的不是國民黨的提案，是人民活命的機會」。對此，民進黨團書記長羅致政19日表示，國民黨的批判言論，根本是故意斷章取義，只是要做為後續政治攻防的籌碼。

立法院臨時會18日三讀通過「紓困4.0」特別預算追加案，將規模2600億元的特別預算減列5億100萬元，最終通過的總額為2594億9900萬元，全數以舉借債務支應。

國民黨晚間即陸續在臉書發難，控訴民進黨，表示疫情死亡人數破500，全台感染破萬人，但民進黨在立法院卻全力阻擋多項議案，點名包括「加速採購疫苗，8月底前3000萬劑」、「國產疫苗EUA審查全程直播」、「國產疫苗完成三期臨床試驗再施打」、 「3+11決策會議紀錄公開」等，痛批民進黨「這次擋下的不是國民黨的提案，是人民活命的機會」，「台灣人民跟你們有仇嗎？」

▲國民黨批評民進黨團在立法院全力阻擋議案。（圖／翻攝自Facebook／中國國民黨）



國民黨立委也接續在個人臉書開戰，不斷加碼點名遭到封殺的提案。洪孟楷說，他要告訴大家民進黨封殺了什麼決議，包括「採購充足的疫苗」；「3+11的會議紀錄公開」；「EUA審查過程需公開直播」；「衛福部重新檢討國產疫苗採購合約及購買價格」；「國產疫苗須經三期人體實驗後才能讓國人施打」；「公開第二類政府官員接種名單」；「民進黨社群中心散播假消息調查」等提案。

國民黨台北市議員徐巧芯也在臉書貼出否決的8大案，痛批民進黨反對「公開第二類接種名單」；「查民進黨社群中心主任范綱皓造謠」；「國產疫苗比照國際做第三期期中再緊急授權」；「國產做第三期」；「檢討國產疫苗採購價格」；「國產疫苗緊急授權審查比照國際全程直播公開」；「公開3+11決策會議紀錄」；「擴大採購國外疫苗至4000萬劑」，她直言，「今天的立法院，民進黨不演了」。

面對國民黨連番指控，羅致政今天表示，國民黨根本是故意斷章取義、扭曲事實，只是想做為後續政治上攻防的籌碼。

羅致政一舉例回擊，像是國民黨團要求「8月底前採購3000萬劑疫苗」，但目前國際市場上「不是買的問題，是搶貨的問題」，國民黨故意設計片斷的資訊，扭曲政府的決定，沒有人會反對買疫苗，反對買疫苗是不可能的事情。

還有，國民黨聲稱民進黨反對「3+11決策會議紀錄公開」，羅致政也強調，朝野早已同意成立3+11決策的調查小組，「只不過是在另外一個提案」。

至於國民黨指民進黨阻擋「EUA審查過程公開直播」，羅致政則說，其他提案已經有以去識別化的方式，要求公布完整會議紀錄。

此外，國民黨也質疑，民進黨阻擋「國產疫苗完成三期臨床試驗再施打」的提案，羅致政強調，全世界都在討論免疫橋接的問題，況且EUA都是各國政府自己核准的，「為什麼一定要提案，把自己綁那麼死？」

▲國民黨立委手持白菊花於總統府抗議總統蔡英文草菅人命，要求立即進口疫苗。（圖／記者林敬旻攝）



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