疫苗、救急紓困八大提案遭封殺　朱立倫：民進黨「同擋一命」

▲朱立倫痛斥民進黨封殺疫苗採購、紓困救急八大提案。（圖／翻攝朱立倫臉書）



記者蔡文鈴／台北報導

立法院臨時會院會昨三讀通過「紓困4.0」追加預算。不過，國民黨團提出關於疫苗採購的相關提案皆遭民進黨以席次優勢封殺。對此，國民黨前主席朱立倫19日在臉書公開民進黨封殺八大案，並痛斥，國人不會忘記，歷史也會記住，「民進黨同黨一命、同擋一命」。

朱立倫表示，國民黨提出國人最關心的「救急紓困及救命疫苗」等八大案，然而民進黨無視疫情對民眾產生巨大的損害，生計凋敝、死亡人數攀升，不願面對施政過失尋求補救措施，一錯再錯，將八大案 通通封殺！

朱立倫說，國人不會忘記，歷史也會記住，「民進黨是如何在台灣面臨世紀疫情的當下，將政治利益置於人命與民心之上」；而人民的耐心是有限的，民主的基礎是人民有權反撲！終有一天，國人會展現民意的力量，歷史必將有公斷！

民進黨封殺國人關心八大案：

1.反對普發每位國民1萬紓困現金

2.反對擴大採購WHO認證疫苗至4000萬劑

3.反對公開3+11會議紀錄

4.反對國產疫苗EUA審查全程直播

5.反對檢討國產疫苗採購價格

6.反對國產疫苗完成第三期臨床報告再施打

7.反對公開「第二類」接種名單

8.反對調查民進黨社群中心散播假消息

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