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嬤打疫苗！醫一摸「心臟快不跳了」急勸退：X打完倒下去不知算誰的

▲▼新光醫院於國立台灣科教館設立疫苗接種站替台北市85歲以上長者施打AZ疫苗,COVID-19疫苗,新冠肺炎,武漢肺炎,接種疫苗,副作用,不良反應,群體免疫,法定傳染病,醫護人員,防護衣,老年人,老人家,腺病毒載體疫苗。（圖／記者李毓康攝）

▲一名想打疫苗的阿嬤出現「二度房室傳導阻滯」心跳每分鐘只跳30下。（示意圖／記者李毓康攝）

記者李佳蓉／綜合報導

打完新冠疫苗後猝死的案件頻傳，雖死因仍有待調查，但社會的憂心已反映在接種率上！桃園敏盛醫院副院長柯紹華指出，昨（19）日疫苗站共接種了570位長輩、勸退5位，其中更緊急勸退一名「心臟快要不跳」的阿嬤，趕緊請家人帶往就醫，他驚呼「X，這個要是打完疫苗倒下去，真的不知道要算誰的」。

施打疫苗利大於弊，但民眾的自覺與醫護的機警也相當重要！柯紹華醫師在臉書分享，昨日支援高齡者施打疫苗，頓時對接種死亡率有深刻解讀，「台灣的醫療系統真的讓我們的『健康』老人比例很高」，這些長輩無論實際狀況如何，可能都有家屬及看護陪伴，能到疫苗站接收施打的長者，都有一定的家庭支持，「這些長輩當中還是有不少潛藏著危險健康狀況的。」

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柯紹華分享，昨日一整天共替570位長者施打疫苗，受媒體渲染接種者死亡影響，施打率僅前一天6成，而他共退了5名長者。其中一位阿嬤在接種疫苗前的診斷評估，自述曾服用心律不診藥物，因疫情久未回診，最近仍感覺胸悶不適，因疫苗站沒有其他診斷工具，當下只能伸手摸摸她的脈搏，超明顯的「二度房室傳導阻滯」，心跳只有30下左右。

▲▼AZ疫苗,COVID-19疫苗,新冠肺炎,武漢肺炎,接種疫苗,副作用,不良反應,群體免疫,法定傳染病,醫護人員,防護衣,老年人,老人家,長者。（圖／記者李毓康攝）

▲醫師說，別再以為疫苗站只是「排排坐打疫苗」這麼簡單，其中隱藏許多眉角。（示意圖／記者李毓康攝）

「當下就跟那位行動自如有說有笑，一直很想打疫苗的阿嬤還有家屬說：『阿嬤妳這個心臟快要不跳了，不行！不行！妳這個不能打疫苗，要趕快去醫院看心臟科。』」柯紹華苦口婆心地說。當下家屬還一副不敢置信的樣子，只能趕緊請家人帶她回診，等病況穩定再來補打。他驚魂未定地說：「X，這個要是打完疫苗倒下去，真的不知道要算誰的，啊不就還好阿嬤有提到關鍵字胸悶。」

柯紹華感慨地說，不要以為疫苗站就是「排排坐打疫苗」這麼簡單，在短短幾十秒的問答間，要有嗅到不對勁的能力，加上更多運氣。在此，他也感謝每一位工作同仁，無論動線各方面貼心安排；更感謝每一位願意安排長者前來施打的家庭，「謝謝大家願意一起攜手共同構築新一個階段的防疫網。加油喔！我們可以的！」

桃園敏盛醫院神經外科主任品質暨行政副院長柯紹華。（圖／醫師授權提供）

▲桃園敏盛醫院副院長柯紹華。（圖／醫師提供）

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