快訊／近期許多人因「疫苗」家人反目　蔡英文勸：病毒才是敵人

記者陶本和／台北報導

針對近期許多人因疫苗議題，跟家人、朋友吵架，發生退框、退群組的問題。總統蔡英文20日表示，家人、朋友難免都有意見不合，但病毒才是我們真正的敵人，病毒沒有政治傾向，不會跟我們吵架，但稍有疏忽，就可能傷害我們身邊親愛的人。

▲總統蔡英文。（圖／總統府提供）



蔡英文表示，感謝美國政府提供台灣250萬劑疫苗，在台灣遭遇困難的時候，日本和美國伸出援手，這正是患難見真情的展現。

蔡英文說，台灣已經累積取得超過485萬劑疫苗，後續已洽購的部分也還會分批到貨；她與政府團隊會持續把疫苗當作最要緊的事，繼續來努力。

另外，蔡英文指出，最近有系統的疫苗施打已經展開，但是也發現，有很多假訊息、不實言論在流傳。無論是對疫苗副作用加油添醋，或者是破壞大家對指揮中心信任的說法，都製造社會的不安情緒。

蔡英文說，有發生朋友吵架、家人反目、退框退群狀況，她提醒大家，家人、朋友難免都有意見不合，但病毒才是我們真正的敵人。病毒沒有政治傾向，不會跟我們吵架，但是當我們稍有疏忽，就可能傷害我們身邊親愛的人。

蔡英文表示，吵架、退框都無助於防疫，相信專業、相信科學、信任指引，才能在疫情蔓延的時候，守護我們身邊心愛的人。

蔡英文提醒，已經在接種順位裡，但是還沒接種的朋友，拜託趕快去接種，也想要告訴順位稍晚的朋友，我們正全力確保預訂的疫苗，能如期到位；先前交貨落後的也可以趕上進度。請大家能夠理解和諒解。