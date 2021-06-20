無端捲入「喬疫苗」　林奕華嘆：疫苗夠就不會有這些亂象發生

▲國民黨立委林奕華 。（資料照／記者李毓康攝）

記者楊蕓／台北報導

台北市長柯文哲19日爆料，禾馨診所曾找民進黨立委高嘉瑜喬疫苗，禾馨醫療營運長林思宏替高嘉瑜喊冤，強調絕非關說，並透露也曾找「大安區立委」幫忙卻遭拒，大安區的國民黨立委林奕華證實此事，強調是考量到疫苗短缺，決定尊重北市衛生局的政策，自己不想去針對任何人或任何事評論，且如果疫苗夠就不會有這些亂象發生。

林奕華20日受訪時再還原過程，禾馨致電服務處，表達希望能在診所施打疫苗，經確認北市衛生局對基層診所醫護人員的做法，是統一造冊，並到指定醫療院所施打，且考量到當時疫苗仍非常短缺，因此決定尊重北市衛生局的政策。

被問到會不會覺得無端被拉下水？林奕華笑說，的確昨天本來不用跑攤還覺得神清氣爽，突然看到新聞就很多人來關心，也有人擔心自己被無端捲入，因此說明處理過程，她再次強調，如果疫苗夠就不會有這些事情發生，並沒有要針對任何人、任何事。

林奕華也提到，也許醫界朋友不太清楚立委是單一選區，大安區立委就是她沒有別人，他們不是這麼清楚可以理解，但站在我們的立場，還是針對我處理狀況說明，她也強調 ，不想去針對任何人或任何事，且如果疫苗夠就不會有這些亂象發生。

至於高嘉瑜聯繫北市衛生局長黃世傑後，不到10分鐘就要到疫苗。林奕華表示，大家都是民意代表，每個委員有不同行事風格，她不做任何評論。

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