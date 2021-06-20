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多久能回原本生活？鄉民算出「3082萬劑」才群體免疫　網嘆回不去

▲嘉義市政府宣布即日起開放75歲以上長者接種疫苗 。（圖／嘉義市政府提供）

▲台灣現在疫苗施打率6.4%，預計目標為60%。 （圖／嘉義市政府提供）

記者黃可昀／綜合報導

美國捐贈250萬劑疫苗給台灣，加上目前持有的疫苗數量，總數達485萬劑，有網友計算出所有人打完接種率為21%，仍未達到群體免疫力標準，「請問若是依照國外軌跡，大概要再施打多少才能恢復四月的生活呢？」

原PO在PTT表示，台灣人口總數約2357萬人，加上下午美國贈送的250萬劑疫苗抵達，手上共有485萬劑，陸續接種完畢後施打率約達21%，光是這485萬劑打完就要花一段時間，且施打率仍未達7成，不禁讓人感慨，想重回過去可以餐廳內用、假日出遊的日子遙遙無期，「疫苗施打率多少才能恢復五月以前生活？」

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▲▼新冠疫苗,疫苗接種。（圖／達志影像／美聯社）

▲即使有疫苗也很難回到+0。（圖／達志影像／美聯社）

多數網友認為，6月28日如期解封的機率不高，已經做好長期抗戰的心理準備，「七月底都不見得會解，這次真的太慘了」、「不可能一人一劑，有些人的第二劑時間到了，比如時鐘（陳時中）自己也說不去打是浪費第一劑」、「口罩可能要戴到2022，還有得等」、「你們會慢慢習慣這疫情的，口罩也會不離身，即使有疫苗，確診還是每天會有，還是得正常過生活，這是我國外一年的經驗」、「疫苗施打率沒達到65-70%前，沒有降級的本錢。人性經不起考驗的，哪個地方一降級，馬上群聚起來給你看」、「回不去惹+1，歐美開放也還是中一堆。」

一名專業網友也計算出群體免疫閾值（HIT），「公式為 1 -（1/R0） = HIT」，現今台灣主流的英國變異株R0值約3、4，可算出施打率要67%至75%才能達到群體免疫，以完整接種完2劑來計算，至少要3082萬劑才夠，「若是一天接種15萬人，需要206天才能夠接種完。」

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