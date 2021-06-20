　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

預約不到疫苗！松機地勤曝「遭降級」　施打順位第3類→第7類

▲▼全台機場大清消,松山機場。（圖／民航局提供）

▲國內疫情嚴峻，全台機場大清消，松山機場先前全力消毒。（圖／民航局提供）

記者賴文萱／台北報導

國內疫情嚴峻，不少交通產業第一線員工搶打疫苗，《ETtoday新聞雲》接獲一名在松山機場工作的台灣航勤基層員工投訴，原先政府公告機場航勤因是高風險人員，屬於第三類施打人員，但後來自行跟醫院預約，卻被「降級」至第七類施打人員。對此，民航局解釋，名單由業者造冊提報，地勤人員確實依工作屬性不同，分為第三類與第七類。

這名投訴員工指出，他是在松山機場台灣航勤工作的基層員工，在疫苗一開始開放AZ疫苗施打時，因為大家會害怕，大多都不願意施打，希望可以等到莫德納等疫苗進來。不過在疫情爆發後，基層施打意願度增高，在那當時，政府有公告給台灣航勤公司詢問我們每位員工的意願來造冊；並在造冊通報完後由航站統一告知至特定地點施打。

[廣告]請繼續往下閱讀...

但因現在醫療人力不足，公司通知無法在機場進行疫苗施打，請員工自己上網預約或打電話到醫院預約，但從那天開始，直到現在大家都預約不到名額。

▲松山機場快篩站啟用，機場內每小時例行消毒。（圖／記者林敬旻攝）

▲松山機場內每小時例行消毒。（圖／記者林敬旻攝）

該員工更不滿的是，當初政府有公告機場航勤屬於高風險人員，列為第三類施打人員，但在最近要預約卻看到被「降級」至第七類施打人員。因預約不到，他跑到醫院賭運氣，結果碰到松山機場第二家航勤公司-長榮航勤員工正在打疫苗，然而他們卻被列第三類人員。

「我們兩家航勤公司的作業內容都是一樣的！」，該員工質疑，為何他們是第三類可以施打疫苗，而我們是第七類還不能施打疫苗？他也致電給1922、新北市政府、健保署等客服人員，結果一問三不知。該員怒批，只會請我們轉接轉接再轉接！這樣真的讓人會很容易去聯想，是否有什麼機關在阻擋我們公司去施打疫苗？如果我們不幸確診甚至更嚴重至死亡，請問誰要負責？

▲松山機場快篩站啟用，無症狀者填寫健康聲明。（圖／記者林敬旻攝）

▲松山機場啟用快篩站，無症狀者填寫健康聲明。（圖／記者林敬旻攝）

據了解，在第一時間開放機廠員工施打疫苗時，5月份松機就有讓相關人員前來航站施打，但如果那時候沒有去打，之後就要自行預約。不過由於前陣子疫苗短缺，各家醫院都有名額限制，也就不容易預約到。

另外，民航局也回應，地勤人員確實依工作屬性不同，分為第三類與第七類，施打疫苗順序較前的第三類，以較容易旅客接觸的第一線人員為主，名單由業者造冊提報。據掌握，台灣航勤造冊第三類人員名單比例並不低。

ET快訊
借10萬紓困「All in 股市」　內行狂推1類：當前的吸金
美捐贈250萬劑莫德納　他喊「郭台銘才是真功臣」原因曝光
快訊／「長照群聚」再+1！　士林某機構25人染疫
印度神童再預言！　「這4國」今起慎防新一波疫情爆發
美日送疫苗神救援！「台灣何德何能？」　網揭1產業太強大
快訊／堪輿師上山看風水失聯　半個月後「陳屍溪邊」！
「通知打疫苗簡訊」竟是假！　500人衝接種站被拒險暴動

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

醫者父母心　61歲林筱璞服務台南白河衛生所長達32年

打疫苗也要美美的！92歲優雅嬤盛裝拎包現身　網友想看她衣櫃

快訊／「長照群聚」再+1！　士林某機構25人染疫

預約不到疫苗！松機地勤曝「遭降級」　施打順位第3類→第7類

美日送疫苗神救援！鄉民好奇「台灣何德何能？」　網揭1產業太強大

小兄妹跟媽回外婆家開心玩2天　不知阿姨染疫回家採驗都確診

美贈250萬劑疫苗　AIT：台灣是民主大家庭一份子

確診數降回1字頭「628有望解封？」　網揭1關鍵：要跟剛開始比

好市多湧人潮！經濟部籲賣場人員優先接種　指揮中心：會納入考量

阿嬤害怕打疫苗哭了！　石岡快打站醫護輕抱：「惜惜」我給妳靠

孫德榮姪子想借車他嫌麻煩「直接送一台」　「買車像市場買蘿蔔」開示：努力當有錢人！

2萬乘3萬是5萬？老婆不知答錯　老公傻眼笑虧：妳以後不准管錢

鼠薯見瘦子變嬌羞：X！他好帥喔　柯震東不敢call他「怕寫歌DISS我」

妹妹唱《死了都要愛》用生命嘶吼 唱到破音、卡痰...老爸淡定已麻痺

遭異樣眼光看待、慘留嗅覺後遺症「台版遺物整理師」揭工作背後祕辛

柯震東揪陳柏霖直播「流鼻血濾鏡致敬」　醉虧KID：有人結婚你還在生氣嗎？

打疫苗巧遇「80年前」國小同學！2阿公喜相逢：明天還要去趴七辣

婦人闖紅燈悠哉過斑馬線險遭撞 駕駛急煞！引擎蓋狠吃「神掌功」

診所自購200新冠肺炎快篩試劑 闆娘實測深入8公分插鼻痛到哭

張晨光直播賣貨哭了！遭酸「晚節不保」　紅著眼眶鞠躬：每個角色我都想扮演好

醫者父母心　61歲林筱璞服務台南白河衛生所長達32年

打疫苗也要美美的！92歲優雅嬤盛裝拎包現身　網友想看她衣櫃

快訊／「長照群聚」再+1！　士林某機構25人染疫

預約不到疫苗！松機地勤曝「遭降級」　施打順位第3類→第7類

美日送疫苗神救援！鄉民好奇「台灣何德何能？」　網揭1產業太強大

小兄妹跟媽回外婆家開心玩2天　不知阿姨染疫回家採驗都確診

美贈250萬劑疫苗　AIT：台灣是民主大家庭一份子

確診數降回1字頭「628有望解封？」　網揭1關鍵：要跟剛開始比

好市多湧人潮！經濟部籲賣場人員優先接種　指揮中心：會納入考量

阿嬤害怕打疫苗哭了！　石岡快打站醫護輕抱：「惜惜」我給妳靠

結婚條件要有車房！她好奇「30歲很難吧」　網曝真實夫妻狀況

散佈「冠清一號配方」假消息　林口男認了：沒查證就貼臉書

柴柴「只靠這一根」門邊極致饋頭　網笑：下巴還能通風

女子試圖跳橋輕身　見「超萌拆彈犬」秒回頭露出微笑

灑松香水燒警用機車！永和女先移車再點火　辯「心情不好」

棉花糖汪「短腿一字馬」貼地　媽擔心「有問題」收穫一堆萌照

口罩肌粉刺、痘痘爆發！4款「神級酸瓶」讓臉恢復光滑細緻

醫者父母心　61歲林筱璞服務台南白河衛生所長達32年

坐車就狂抖！歐告走出棄養陰影　兜風傻露甜美燦笑感動千人

國產疫苗股新兵來了　聯亞藥登興櫃「掛牌參考價30元」

隆成巨乳後男客狂上門！ 她在門口貼靈符求...保佑卻招來淒慘後果

生活熱門新聞

嬤打疫苗！醫驚「心臟快不跳了」急勸：打完倒下去不知算誰的

打疫苗63死　醫嚇查CDC資料：從3頁、2頁、剩1頁

莫德納才第三　全球最多國家使用疫苗排行出爐

打完AZ隔天！長輩雙腿「冒出血斑」超詭異

快訊／今增107例本土病例！再增11死

桃園企業快篩！2.5萬移工71人陽性　PCR結果出爐

快訊／桃園804門急診今暫停！市府曝「4人確診」

戰疫前線　背鍋的華航機師

影／三級警戒滿月　直擊台北街景驚人對比

250萬疫苗來！台大醫籲：讓長者選

快訊／國家警報響！高雄淹水畫面曝　大雷雨狂炸

外公打AZ亡需解剖…家人含淚拒絕

6／28有望解除三級？陳時中回應

「解封5條件」曝　醫：北北基桃慢一點！中南部先

更多熱門

相關新聞

美國捐贈250萬劑莫德納　他喊「郭台銘才是真功臣」原因曝光

美國捐贈250萬劑莫德納　他喊「郭台銘才是真功臣」原因曝光

美國捐贈台灣250萬劑莫德納疫苗20日抵台，藍綠政治人物都紛紛向美國表達感謝，不過，國民黨台北市議員羅智強卻認為，鴻海創辦人郭台銘才是真正的功臣，因為如果不是一個月前郭台銘率先宣布要買500萬劑的BNT，戳破了蔡英文護航高端的陽謀導致民怒四起，「蔡英文不會願意當乞丐去求美國給疫苗。」

台南「打疫苗後死亡」累計3例　通報中央釐清

台南「打疫苗後死亡」累計3例　通報中央釐清

陳時中謝美國贈250萬劑疫苗「非常感動」

陳時中謝美國贈250萬劑疫苗「非常感動」

阿嬤怕打疫苗哭了！快打站醫護輕抱：我給妳靠

阿嬤怕打疫苗哭了！快打站醫護輕抱：我給妳靠

國際疫苗陸續來台　立委籲思考4件事

國際疫苗陸續來台　立委籲思考4件事

關鍵字：

台灣航勤松山機場疫苗民航局

讀者迴響

熱門新聞

宥勝一家睡帳篷「雨中撐傘洗碗」

嬤打疫苗！醫驚「心臟快不跳了」急勸：打完倒下去不知算誰的

打疫苗63死　醫嚇查CDC資料：從3頁、2頁、剩1頁

莫德納才第三　全球最多國家使用疫苗排行出爐

打完AZ隔天！長輩雙腿「冒出血斑」超詭異

快訊／今增107例本土病例！再增11死

桃園企業快篩！2.5萬移工71人陽性　PCR結果出爐

快訊／桃園804門急診今暫停！市府曝「4人確診」

戰疫前線　背鍋的華航機師

美250萬劑疫苗贈台　藍綠反應差太多

張峰奇兒凌晨大哭「全住戶都聽見」

女看《厲陰宅3》突慘叫

左轉道直行不算違規？全因這條線

600枚硬幣「全泡漂白水」！慘況曝光

影／三級警戒滿月　直擊台北街景驚人對比

更多

最夯影音

更多
孫德榮姪子想借車他嫌麻煩「直接送一台」　「買車像市場買蘿蔔」開示：努力當有錢人！

孫德榮姪子想借車他嫌麻煩「直接送一台」　「買車像市場買蘿蔔」開示：努力當有錢人！
2萬乘3萬是5萬？老婆不知答錯　老公傻眼笑虧：妳以後不准管錢

2萬乘3萬是5萬？老婆不知答錯　老公傻眼笑虧：妳以後不准管錢

鼠薯見瘦子變嬌羞：X！他好帥喔　柯震東不敢call他「怕寫歌DISS我」

鼠薯見瘦子變嬌羞：X！他好帥喔　柯震東不敢call他「怕寫歌DISS我」

妹妹唱《死了都要愛》用生命嘶吼 唱到破音、卡痰...老爸淡定已麻痺

妹妹唱《死了都要愛》用生命嘶吼 唱到破音、卡痰...老爸淡定已麻痺

遭異樣眼光看待、慘留嗅覺後遺症「台版遺物整理師」揭工作背後祕辛

遭異樣眼光看待、慘留嗅覺後遺症「台版遺物整理師」揭工作背後祕辛

熱門快報

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

618年中慶 不買對不起毛孩

618年中慶 不買對不起毛孩

6/1-6/30 年中慶！寵物雲毛毛商城全館滿額享折扣，最高可折600元，不買對不起毛孩！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面