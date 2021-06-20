預約不到疫苗！松機地勤曝「遭降級」　施打順位第3類→第7類

▲國內疫情嚴峻，全台機場大清消，松山機場先前全力消毒。（圖／民航局提供）

記者賴文萱／台北報導

國內疫情嚴峻，不少交通產業第一線員工搶打疫苗，《ETtoday新聞雲》接獲一名在松山機場工作的台灣航勤基層員工投訴，原先政府公告機場航勤因是高風險人員，屬於第三類施打人員，但後來自行跟醫院預約，卻被「降級」至第七類施打人員。對此，民航局解釋，名單由業者造冊提報，地勤人員確實依工作屬性不同，分為第三類與第七類。

這名投訴員工指出，他是在松山機場台灣航勤工作的基層員工，在疫苗一開始開放AZ疫苗施打時，因為大家會害怕，大多都不願意施打，希望可以等到莫德納等疫苗進來。不過在疫情爆發後，基層施打意願度增高，在那當時，政府有公告給台灣航勤公司詢問我們每位員工的意願來造冊；並在造冊通報完後由航站統一告知至特定地點施打。

[廣告]請繼續往下閱讀...

但因現在醫療人力不足，公司通知無法在機場進行疫苗施打，請員工自己上網預約或打電話到醫院預約，但從那天開始，直到現在大家都預約不到名額。

▲松山機場內每小時例行消毒。（圖／記者林敬旻攝）

該員工更不滿的是，當初政府有公告機場航勤屬於高風險人員，列為第三類施打人員，但在最近要預約卻看到被「降級」至第七類施打人員。因預約不到，他跑到醫院賭運氣，結果碰到松山機場第二家航勤公司-長榮航勤員工正在打疫苗，然而他們卻被列第三類人員。

「我們兩家航勤公司的作業內容都是一樣的！」，該員工質疑，為何他們是第三類可以施打疫苗，而我們是第七類還不能施打疫苗？他也致電給1922、新北市政府、健保署等客服人員，結果一問三不知。該員怒批，只會請我們轉接轉接再轉接！這樣真的讓人會很容易去聯想，是否有什麼機關在阻擋我們公司去施打疫苗？如果我們不幸確診甚至更嚴重至死亡，請問誰要負責？

▲松山機場啟用快篩站，無症狀者填寫健康聲明。（圖／記者林敬旻攝）

據了解，在第一時間開放機廠員工施打疫苗時，5月份松機就有讓相關人員前來航站施打，但如果那時候沒有去打，之後就要自行預約。不過由於前陣子疫苗短缺，各家醫院都有名額限制，也就不容易預約到。

另外，民航局也回應，地勤人員確實依工作屬性不同，分為第三類與第七類，施打疫苗順序較前的第三類，以較容易旅客接觸的第一線人員為主，名單由業者造冊提報。據掌握，台灣航勤造冊第三類人員名單比例並不低。