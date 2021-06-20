美前駐聯大使警告：一旦中國「拿下台灣」　一切都完了！

▲美國前駐聯合國大使海利（Nikki Haley）被認為可能投入2024年總統大選。（圖／路透社）



記者吳美依／編譯

美國前駐聯合國大使海利（Nikki Haley）在眾議院共和黨研究委員會（RSC）閉門會議上警告，中國執意主宰世界，而台灣就是引爆點；一旦北京控制台灣，就有膽量奪取全球各地其他領土，「如果他們拿下台灣，一切都完了」（If they take Taiwan, it's all over）。

根據《國會山莊報》報導，海利16日呼籲，美國必須對中國採取更強硬的行動，首先應與印度、澳洲、日本、南韓及加拿大等盟友聯合抵制2022年北京東奧，「如果我們不抵制、不做點什麼來真正地批判他們，記住我的話，台灣就是下一個」。

49歲的海利在川普政府時期擔任駐聯合國大使，也曾出任南卡州州長，被外界預期投入2024年總統大選。她表示，中國2008年舉辦的「上一場奧運就是出場……如果下次奧運仍能毫髮無傷，這就是他們向世界展現，自己現在是超級大國的方式」。

海利強調，中國仍是美國與世界各地民主國家的生存威脅，不僅發起網路戰爭，也透過一帶一路（BRI）策略在全球獲取權力及影響力。她被問及，美方如何應對中國廉價商品時指出，美中雙方都無法輕易斬斷彼此聯繫，「不要帶著恐懼領導，不要害怕中國，而要堅強、積極地追趕他們」。

美前駐聯合國大使挺台：全球應起身對抗中國 包括抵制北京冬奧

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