　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

美前駐聯大使警告：一旦中國「拿下台灣」　一切都完了！

▲▼ 美國駐聯合國大使黑利（Nikki Haley）。（圖／路透社）

▲美國前駐聯合國大使海利（Nikki Haley）被認為可能投入2024年總統大選。（圖／路透社）

記者吳美依／編譯

美國前駐聯合國大使海利（Nikki Haley）在眾議院共和黨研究委員會（RSC）閉門會議上警告，中國執意主宰世界，而台灣就是引爆點；一旦北京控制台灣，就有膽量奪取全球各地其他領土，「如果他們拿下台灣，一切都完了」（If they take Taiwan, it's all over）。

根據《國會山莊報》報導，海利16日呼籲，美國必須對中國採取更強硬的行動，首先應與印度、澳洲、日本、南韓及加拿大等盟友聯合抵制2022年北京東奧，「如果我們不抵制、不做點什麼來真正地批判他們，記住我的話，台灣就是下一個」。

49歲的海利在川普政府時期擔任駐聯合國大使，也曾出任南卡州州長，被外界預期投入2024年總統大選。她表示，中國2008年舉辦的「上一場奧運就是出場……如果下次奧運仍能毫髮無傷，這就是他們向世界展現，自己現在是超級大國的方式」。

海利強調，中國仍是美國與世界各地民主國家的生存威脅，不僅發起網路戰爭，也透過一帶一路（BRI）策略在全球獲取權力及影響力。她被問及，美方如何應對中國廉價商品時指出，美中雙方都無法輕易斬斷彼此聯繫，「不要帶著恐懼領導，不要害怕中國，而要堅強、積極地追趕他們」。

美前駐聯合國大使挺台：全球應起身對抗中國　包括抵制北京冬奧

★《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

SpotifyKKBOXSoundOnApple PodcastGoogle Podcast

 
ET快訊
快訊／桃園804醫院4人確診！ 急門診暫停全面採檢
腦3分之2全腐爛！洗腎媽「打AZ腦血栓」　兒：只能等死
快訊／雷雨彈猛轟！台南、高雄再發警戒　9縣市持續豪大雨特報
快訊／雷雨彈襲高雄淹大水！孕婦受困交流道
「解封5條件」曝　醫：北北基桃慢一點！中南部先
快訊／豪雨狂炸南台灣！高雄、屏東、南投一級淹水警戒
快訊／強降雨狂襲！高雄各處積淹水畫面曝　駕駛受困等救援
藍綠反應差太多！美250萬劑疫苗贈台　地方首長貼文一次看

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

美國捐台250萬劑莫德納！盤點新冠疫苗「4大技術」　副作用因人而異

Delta變種病例「一周內翻倍」！　德專家警告：最晚入秋大爆發

Delta變種強襲　美官員曝「社區已淪陷」：只打1劑疫苗保護力不夠

新加坡衛生總監：中國科興疫苗存在破口風險！　民眾仍排隊搶打

美前駐聯大使警告：一旦中國「拿下台灣」　一切都完了！

英國Delta變種病毒染疫數增加「恐掀第三波疫情」　疫苗效力數據曝

葉門內戰6年停火1個月再度開戰！　搶奪北部戰略城市釀47死

巴西染疫病故破50萬大關「全球第2高」！　過去7天單日均增2000死

美官員：疫苗無條件捐給台灣　中國以政治目的阻撓採購應受譴責

1／2人已注射1劑！新加坡搶打「中國科興疫苗」　原因曝光

孫德榮姪子想借車他嫌麻煩「直接送一台」　「買車像市場買蘿蔔」開示：努力當有錢人！

2萬乘3萬是5萬？老婆不知答錯　老公傻眼笑虧：妳以後不准管錢

鼠薯見瘦子變嬌羞：X！他好帥喔　柯震東不敢call他「怕寫歌DISS我」

遭異樣眼光看待、慘留嗅覺後遺症「台版遺物整理師」揭工作背後祕辛

婦人闖紅燈悠哉過斑馬線險遭撞 駕駛急煞！引擎蓋狠吃「神掌功」

打疫苗巧遇「80年前」國小同學！2阿公喜相逢：明天還要去趴七辣

診所自購200新冠肺炎快篩試劑 闆娘實測深入8公分插鼻痛到哭

寶寶晚上不睡覺偷爬起來玩玩具 爸爸開門進來...她嚇到躺平裝睡

張晨光直播賣貨哭了！遭酸「晚節不保」　紅著眼眶鞠躬：每個角色我都想扮演好

黑貓遭「3m巨蟒」緊繞動彈不得 無力掙扎險窒息..工人幫CPR救命

美國捐台250萬劑莫德納！盤點新冠疫苗「4大技術」　副作用因人而異

Delta變種病例「一周內翻倍」！　德專家警告：最晚入秋大爆發

Delta變種強襲　美官員曝「社區已淪陷」：只打1劑疫苗保護力不夠

新加坡衛生總監：中國科興疫苗存在破口風險！　民眾仍排隊搶打

美前駐聯大使警告：一旦中國「拿下台灣」　一切都完了！

英國Delta變種病毒染疫數增加「恐掀第三波疫情」　疫苗效力數據曝

葉門內戰6年停火1個月再度開戰！　搶奪北部戰略城市釀47死

巴西染疫病故破50萬大關「全球第2高」！　過去7天單日均增2000死

美官員：疫苗無條件捐給台灣　中國以政治目的阻撓採購應受譴責

1／2人已注射1劑！新加坡搶打「中國科興疫苗」　原因曝光

重砲小葛雷諾首局敲第23轟　要回全壘打王寶座

洗腎交叉感染！管控專案難阻病毒蔓延　基隆長照中心累計22確診

高嘉瑜喬疫苗讓基層炸鍋！康裕成：中評會無法「主動處理」違紀

美國捐台250萬劑莫德納！盤點新冠疫苗「4大技術」　副作用因人而異

太妍、趙露思都愛「夏日洋裝」！特搜20件類似款　網購就能入手

快訊／宜蘭礁溪民宅大火　4消防分隊人車緊急救援

銀行員真實告白！民眾紓困貸款沒過　「就怪我們動作慢」

郭台銘買疫苗「從失眠到政府開綠燈」　聲量超車蔡英文

快訊／桃園804門急診今暫停！市府曝「4人確診」：院內緊急全面採檢

奧斯塔羅12星座一周運勢0621-0627　獅子久違的安穩、射手荷包守緊點

直播到一半...飛彈飛來炸毀大樓　巴國記者目睹「黑煙吞噬建築物」

國際熱門新聞

新加坡掀中國科興疫苗「搶打潮」

男星確診「昏迷8天」：後遺症更嚴重了！

英Delta變種病毒患者增！恐掀第三波疫情

美前駐聯大使：若中國拿下台灣就完了

美官員：疫苗贈台無條件　中國應受譴責

拜登夫婦宣布愛犬「冠軍」辭世

烤箱過勞狂吐血！真相曝光廠商秒回：自首吧

巴西染疫病故突破50萬大關　全球第2高

伊朗總統大選　強硬派萊西確定勝選

280億貨物還卡長賜號上　IKEA、聯想都遭殃

18歲妹被襲胸！後座男硬鑽椅縫也要摸

葉門停火1個月再度開戰！　城市爭奪戰釀47死

37歲婦產10胞胎後搞失蹤！夫至今沒看過小孩　疑遭騙

女友搞上爺爺！他驚覺兒子是叔叔崩潰

更多熱門

相關新聞

拜登夫婦宣布愛犬「冠軍」辭世

拜登夫婦宣布愛犬「冠軍」辭世

美國總統拜登（Joe Biden）和第一夫人吉兒（Jill Biden）於美國時間19日宣布，他們的愛犬、德國牧羊犬「冠軍」（Champ）已離世，「牠是我們始終如一、珍愛的伙伴」。

18歲妹被襲胸！後座男硬鑽椅縫也要摸

18歲妹被襲胸！後座男硬鑽椅縫也要摸

啃老男拒絕工作！狠心槍殺父母和妹妹

啃老男拒絕工作！狠心槍殺父母和妹妹

川普75大壽不見梅蘭妮亞　離婚傳言再起

川普75大壽不見梅蘭妮亞　離婚傳言再起

新冠2019年已入侵美國！5州民眾早有抗體

新冠2019年已入侵美國！5州民眾早有抗體

關鍵字：

北美要聞美中台海利

讀者迴響

熱門新聞

戰疫前線　背鍋的華航機師

宥勝一家睡帳篷「雨中撐傘洗碗」

女看《厲陰宅3》突慘叫

快訊／國家警報響！高雄淹水畫面曝　大雷雨狂炸

美250萬劑疫苗贈台　藍綠反應差太多

打疫苗63死　醫嚇到查疾管署資料：從3頁、2頁、剩1頁

美再贈台疫苗！謝金河：背後藏政治角力

靠股票賺破千萬！他曝「選股6關鍵」：4年沒賠過

最辣前國文老師曬「接種疫苗卡」　網看照狂歪樓：穿這樣去！？

「高顏值自拍」北漂哥求租套房　6千人迷暈

張峰奇兒凌晨大哭「全住戶都聽見」

張晨光赴陸直播賣貨哭了！

梅雨又要來了！下周雨彈狂炸3天

談感情總忽冷忽熱「3星座」

外公打AZ亡需解剖…家人含淚拒絕

更多

最夯影音

更多
孫德榮姪子想借車他嫌麻煩「直接送一台」　「買車像市場買蘿蔔」開示：努力當有錢人！

孫德榮姪子想借車他嫌麻煩「直接送一台」　「買車像市場買蘿蔔」開示：努力當有錢人！
2萬乘3萬是5萬？老婆不知答錯　老公傻眼笑虧：妳以後不准管錢

2萬乘3萬是5萬？老婆不知答錯　老公傻眼笑虧：妳以後不准管錢

鼠薯見瘦子變嬌羞：X！他好帥喔　柯震東不敢call他「怕寫歌DISS我」

鼠薯見瘦子變嬌羞：X！他好帥喔　柯震東不敢call他「怕寫歌DISS我」

遭異樣眼光看待、慘留嗅覺後遺症「台版遺物整理師」揭工作背後祕辛

遭異樣眼光看待、慘留嗅覺後遺症「台版遺物整理師」揭工作背後祕辛

婦人闖紅燈悠哉過斑馬線險遭撞 駕駛急煞！引擎蓋狠吃「神掌功」

婦人闖紅燈悠哉過斑馬線險遭撞 駕駛急煞！引擎蓋狠吃「神掌功」

熱門快報

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

618年中慶 不買對不起毛孩

618年中慶 不買對不起毛孩

6/1-6/30 年中慶！寵物雲毛毛商城全館滿額享折扣，最高可折600元，不買對不起毛孩！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面