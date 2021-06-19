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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

還原禾馨疫苗關說　黃世傑：我把「蔡專員」聯絡方式給高嘉瑜

▲黃世傑、高嘉瑜。（圖／記者李毓康攝、記者屠惠剛攝）

▲黃世傑、高嘉瑜。（圖／記者李毓康攝、記者屠惠剛攝）

政治中心／台北報導

台北市府19日公布好心肝特權打疫苗調查結果，牽扯出民進黨立委高嘉瑜介入關說，讓禾馨診所前後拿到85瓶疫苗。高嘉瑜解釋，出發點在於為保護孕婦與新生兒，禾馨診所一年接生嬰兒數佔北市出生的3分之1，隨後她透過LINE把訴求給北市衛生局長黃世傑，而黃答應後，再把負責疫苗的蔡專員聯絡方式給高嘉瑜。

在台北市長柯文哲揭露，介入關說的「中央級民意代表」為高嘉瑜後，立刻引發熱議；而高嘉瑜火速召開記者會解釋。她指出，事前並不認識禾馨診所的任何人，在與醫師蘇怡寧通話後，了解禾馨診所一年接生的嬰幼兒大概有7000多名，將近佔台北市出生的3分之1，對方也表達為了保護孕婦與新生兒，希望能儘速施打疫苗，一方面保護孕婦，一方面也讓醫護人員得到最佳照顧。

高嘉瑜說，所以隨後她把訴求轉達黃世傑，「我們也是轉達，過程中除了禾馨診所，包括牙醫師公會、醫師公會等基層診所都有這樣的心聲」，黃世傑也在10分鐘內，就迅速回覆沒有問題，「台北市衛生局好像沒有任何疑義，對這部分非常支持」。

對於被高嘉瑜直接點名，黃世傑下午接受《ETtoday新聞雲》專訪時表示，高嘉瑜在5月30日透過LINE告訴他，禾馨有很多產婦，能否給禾馨疫苗？「這個是用LINE給我，反正LINE都有存在事實。」

黃世傑透露，當時疫苗是由一名蔡專員負責，他不清楚蔡專員有無再請示他人，一陣子後就回覆可以，因此他就把蔡專員的聯絡方式傳給高嘉瑜，由蔡專員、高嘉瑜和禾馨做聯繫。自己不方便提供LINE對話紀錄，也不方便講太多細節，他就是轉給負責的專員，看可不可以配置疫苗，「我不會跟專員說一定要給，我不會！」

談到好心肝診所特權疫苗之亂，黃世傑稱，自己是看到新聞報導後才得知此事，接著調查才爆出禾馨也拿到疫苗；其實好心肝診所曾在更早之前就來要過疫苗，當時被衛生局拒絕；而後因蔡專員生病，由吳股長接手幫忙，吳股長認為禾馨診所有拿到，就有開內部會議，最終同意給好心肝診所疫苗。

至於政風處長沈鳳樑的說法則指出，確實當時發給的診所，就是小禾馨、好心肝跟合眾等三家診所，沒有其他家；在好心肝拿到疫苗前，事實上小禾馨已在5月31日到6月8日分五次，總共拿到85瓶疫苗；這過程是在5月30時，有「中央級某民意代表」跟黃世傑轉達小禾馨的疫苗要求，而黃世傑把要求轉給負責疫苗的蔡姓專員來做評估，後來蔡專員直接跟小禾馨集團人員聯繫，第一次核發40瓶子，陸續到6月8日。

沈鳳樑表示，好心肝相關人員在5月20日就希望拿到疫苗來施打，所以一直聯繫，而聯繫窗口就是吳姓股長，吳股長當時並沒有同意就拒絕了，但後來到6月1日，為了要因應6月15日擴大疫苗前的準備，有做通函調查各診所的意願，禾馨跟好心肝診所都有回復。

沈鳳樑指出，好心肝在6月1日送意願書回疾管科，當時好心肝人員還是持續跟吳股長聯絡，希望能夠給予好心肝診所內人員、義工能夠施打，吳股長基於基於6月7日小禾馨有給過診所施打，他們也填具施打意願書，認為屬於合約醫療院所，所以6月7日吳股長自己同意，當時因為專員請病假，過程中沒有簽呈就同意；到了6月8日，好心肝認為還需要疫苗，且表示越多越好，診所都可以打完，接著吳股長當天中午 有一個股內與科內的討論，他把事情提出來報告，當時余科長也在場，所以事實上科長就認為施打對象對了那就給，所以就再給100瓶，加起來是115瓶。

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