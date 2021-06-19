台美友好「堅若磐石」！美國加碼贈250萬劑疫苗　蔡英文：備感溫暖





▲蔡英文。（圖／翻攝自蔡英文臉書）



記者陳家祥／台北報導

美國政府宣布，將捐贈台灣250萬劑莫德納（Moderna）新冠肺炎疫苗，已在19日起運，預計20日送抵台灣。總統府發言人張惇涵19日晚間表示，我國駐美代表蕭美琴已於田納西州曼菲斯（Memphis）機場，代表我國政府接收這批疫苗，這批250萬劑疫苗預計將於台北時間20日傍晚抵達台灣。

張惇涵表示，蔡總統再次誠摯感謝拜登總統及美國政府對台灣的大力支持，將原來6月6日宣布捐贈台灣的75萬劑疫苗，大幅增加至250萬劑，證明美國政府以具體行動，支持台灣對抗這一波疫情挑戰。

張惇涵表示，總統也深深感謝美國國會及各界跨黨派友人的協助支持，並竭誠感謝在此過程中，所有努力奔走的外交團隊及各界人士。美國政府及時伸出援手，讓台灣備感溫暖，也印證台美友好關係的堅若磐石。

▼美國送台250萬劑莫德納疫苗。（圖／讀者提供）

美國聯邦參議員達克沃斯、蘇利文及昆斯一行人6日旋風訪台3小時，並承諾提供台灣75萬劑疫苗，而總統蔡英文也回應，疫苗對台灣是及時雨，各位的幫忙，我們會銘記在心」。

《路透》報導一名美國政府高級官員說法，美國將捐贈台灣250萬劑量莫德納疫苗，並由華航運送。班機19日自田納西州曼非斯市（Memphis）起飛，預計20日傍晚抵台。

消息傳出後，美國在台協會（AIT）於臉書證實此事。AIT說，「美國在台協會期待明天即將抵台的250萬劑莫德納疫苗，此批疫苗由美國政府捐助，數量包含了6月6日美國參議員達克沃絲、蘇利文及昆斯訪台所宣布的75萬劑，並再加上額外捐贈的175萬劑，總計250萬劑疫苗。此批疫苗捐贈展現了美國對台灣的承諾，台灣是可信賴的朋友，也是國際民主大家庭的一份子。」