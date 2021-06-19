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比宇美町式更友善　鄭文燦：天成醫療體系「港式飲茶式」快打法讚

▲比「宇美町式」更友善，鄭文燦肯定天成醫療體系「港式飲茶式」快打法。（圖／天成提供）

▲One by One天成快打法，展現效率與團隊醫療默契。（圖／天成提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市展開4天、2輪的高齡長者施打疫苗計劃，多數接種站效倣日本「宇美町式」施打法，市長鄭文燦19日於市府防疫說明會中，肯定天成醫療體系採「港式飲茶式」快打法，非常友善且快速，長輩們都很歡喜。天成醫療體系是國民黨立委lulu張育美和先生共同創辦，院方說，他們所採的「One by One天成快打法」，是改良宇美町式接種法。

▲比「宇美町式」更友善，鄭文燦肯定天成醫療體系「港式飲茶式」快打法。（圖／天成提供）

▲立委張育美、市長鄭文燦視察疫苗接種站。（圖／天成提供）

天成醫療體系表示，為能儘早讓民眾提升免疫力，天成醫療體系全體動員在第一時間成立疫苗接種團隊，自17日承接桃園市政府新增設的「龍岡國中社區接種站」外，也在18日負責「新街國小社區接種站」的疫苗施打任務，中壢區的7處社區接種站，中壢天晟醫院就承接了4處。

▲比「宇美町式」更友善，鄭文燦肯定天成醫療體系「港式飲茶式」快打法。（圖／天成提供）

而市長鄭文燦肯定的「港式飲茶式」快打法，天成醫療體系稱是「One by One天成快打法」，改良宇美町式接種，除精準、有序外，也避免動線混亂及群聚感染，提供長者舒適安全的疫苗注射環境。19日是桃園第二輪高齡長者疫苗接種，天成醫療體疫苗快打團隊，分別在中壢區4個接種站、楊梅區、大溪區各一個接種站，為社區長輩們進行疫苗接種服務。

天成醫療體系表示，疫苗接種後至少14天才能產生有效抗體，但不代表就不會被傳染，仍需做好個人防疫措施，不得鬆懈！天成醫療體系「One by One 天成快打法」由醫師向施打疫苗長輩問診後，立於一旁推著盛放疫苗推車的護理人員隨即進行施打，展現十足效率與團隊醫療默契。

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