桃園79歲以上長者接種疫苗　接種數49,179接種率66.8%

▲桃園長者接種疫苗。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市為期4天、採以2輪施打的79歲以上長者接種疫苗，19日完成。市府指出，79歲以上長者約有7萬多人，總接種人數是49,179，總接種率66.8%，今日的79-80歲長者，造冊人數16,321人，接種數8,495，接種率52%；對於接種長者人數下滑，市長鄭文燦認為，與近日長者施打疫苗發生猝死事件，以及期待接種即將來台的莫德納疫苗有關。

鄭市長於市府疫情說明會表示，今日開放79歲至80歲長者施打疫苗，唯受到媒體報導接種後不良反應事件影響，使接種人數至少掉1成，桃園後續也將依據中央配賦新的疫苗數量，安排77歲至78歲長者接種，提升長者保護力。

而桃園長者分齡接種情況，88歲以上長者累計1萬2,384人施打，接種率約62.5%；84歲至87歲組別累計1萬3,625人施打，接種率約79.4%；81歲至83歲組別累計1萬4,675人施打，接種率約72.2%。迄今日桃園市79歲以上長者有49,179人施打疫苗，總接種率66.8%。此外，11家急救責任醫院保留部份疫苗劑量，也將開放75歲以上長者到疫苗門診預約登記施打。

鄭市長特別感謝28個接種站提供友善服務，讓長者能夠「歡喜打疫苗，平安又健康」，許多長者都表達肯定之意。鄭市長提到，今日視察接種站過程中，發現中壢天晟醫院團隊用心改良宇美町式接種方法，透過一對一方式，醫師問診後再由護理師施打疫苗，服務更加友善、快速。經過市府降載分流措施後，各個接種站服務友善度大幅提升，同時也減輕醫護人員負荷，未來都將成為改善社區大規模接種疫苗的寶貴經驗。

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