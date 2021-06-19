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3級警戒滿月／萬華街友「吃飯喝水」都被檢舉　真相：250人僅1染疫

記者羅志華、黃宥寧／台北報導

「一般人在家不怕脫口罩，但街友起居在外，分分秒秒都承受著壓力」，在北市萬華地區扶助街友多年、「芒草心」創辦人張獻忠表示，同樣在疫情中受害、失去工作的街友，在萬華被汙名化下，成了被重度檢討的一群、甚至連吃飯喝水，都可能被檢舉沒戴口罩，訪談中他更揭露「部分租屋街友不敢回家、寧願睡路邊」的疫情慘況。

▲▼萬華街友扶助、芒草心張獻忠專訪。（圖／記者黃宥寧攝）

▲「芒草心」創辦人張獻忠扶助萬華街友18年，本次疫情爭取大量物資紓困，也期望社會能多理解街友的處境。（圖／記者黃宥寧攝）

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雖在媒體渲染、官員補刀下，萬華一時間汙名化成了「防疫破口」，但在三級警戒前，民間團體早已展開行動，扶助街友的公益團體「芒草心」，在張獻忠及同仁奔走下，為街友爭取到不少物資，疫情期間相較以往，配送的食物袋裡多了口罩、防疫小卡，過程中也不時宣導防疫觀念。

張獻忠表示，以往掛帳制度（先去看醫生，社會局再結帳）解決了街友的醫療需求，但現在醫院降載，就醫較為不便外，街友蒐集資訊的能力，也不像一般民眾這麼發達，芒草心在配發物資時，另一項重點，就是要補足他們的防疫資訊，並協助符合條件的高齡者施打疫苗，萬華地區約250名街友，在他們的關懷下，幾乎沒傳出確診案例，僅有1名因從事清潔工作遭感染，目前也已經康復。

▲▼萬華街友扶助、芒草心張獻忠專訪。（圖／記者黃宥寧攝）

▲中正區忠勤里長方荷生創辦的臻佶祥食物銀行，本次呼應張獻忠的扶助行動，提供大量即食物品。（圖／記者黃宥寧攝）

張獻忠分析，街友雖看似無所事事，其實之中有工作的高達7成，但大多屬陣頭、派遣、臨時工等非典型工作，民眾看到商家歇業、店面空租不斷，但在限制群聚的現在，街友也是本波失業潮的受害者。

而在疫情下，戶外的街友有變多趨勢，張獻忠指出，部分街友會以網咖、速食店為據點，但如今娛樂場所關閉、店家禁止內用，他們也只好流落街頭，更糟糕的是，有些在輔導後自立租屋的街友，在疫情延燒下「不敢回家」，又回歸了戶外生活。

▲▼萬華街友扶助、芒草心張獻忠專訪。（圖／記者黃宥寧攝）

▲萬華的涼粉伯店鋪，目前將空間作為物資轉運中心使用，並持續在網路募捐。（圖／記者羅志華攝）

「萬華有許多租金便宜的房子，大都是多間雅房在同一層、共用衛浴的格局，擁擠的居住環境下，一人確診整層遭殃，本次萬華群聚，就有部分是這樣的狀況」，張獻忠苦笑著說，一位認識的街友本來有租房子，某天看到他又睡在街上，對方無奈表示，租屋處有人確診、他失業也沒錢住旅館，乾脆回到街頭。

張獻忠起初在社會局服務，後來創立芒草心，扶助街友逾18年間處處有故事，採訪當天我們站在萬華社福中心外，他隨手一指對面的巷口，說當初就是在這，與一位參加清潔隊的街友聊天受到啟發，才促成後來讓街友打掃寬度6米以下街道的「以工代賑」。

▲▼萬華街友扶助、芒草心張獻忠專訪。（圖／記者黃宥寧攝）

▲張獻忠長年扶助街友有多項事蹟，其中促成街友打掃街道的「以工代賑」，就是從萬華社福中心對面的巷口開始。（圖／記者黃宥寧攝）

除了訓練街友做導覽員、開辦街友生活體驗活動，替他們爭取賺錢機會以外，張獻忠也注意到了街友中的少數族群「女性」，「女性街友除先天弱勢、容易受欺負外，也被忽視得相當嚴重，捐贈物資中的女性用品相當少見，內褲更幾乎只有男用」。

▲▼芒草心在龍山寺周邊發放物資。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲芒草心團隊時常在萬華地區發放物資，過程中也不忘宣導防疫觀念、提醒戴口罩。（圖／記者黃宥寧翻攝）

張獻忠一方面扶持街友自立，另一方面也希望替他們與社會溝通，本次疫情街友受歧視的狀況，他並不意外，「以前SARS的時候也是這樣，不說台灣，全世界都一樣，因為他們生活的型態，跟一般人差得很多，因為不熟悉，所以恐懼」，這一路走來的堅持，讓人好奇他執著的動機為何，他淡淡地回應道，「我沒什麼特別的經歷，只是看到問題，就想解決問題而已」。

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