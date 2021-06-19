直擊高雄大型接種站「空無1人」　長輩緩打潮狂襲？衛生局否認

▲▼記者19早上午直擊高雄展覽館長輩疫苗施打區，竟然沒人來打。（圖／記者吳世龍攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市出現緩打潮了嗎？記者就在19日上午前往高雄展覽館就直擊到原本長者施打區，竟然一個人都沒有，詢問志工私下表示「可能是怕到了」，不過對此高雄市政府衛生局簡任技正潘炤穎表示「因為早上天候因素，讓長輩出門有所遲疑」，而市長陳其邁則是沒有正面回應。

19日下午高雄市防疫記者會上頭，高雄市長陳其邁被問到「緩打潮」的問題，他交給了衛生局簡任技正潘炤穎來回答，潘炤穎指出高雄市接種狀況，82到86歲之間的接種率上升到了71.2%，比之前的6成還多，所以上午被媒體直擊到接種站空蕩蕩的情況，應該是「早上天候因素，長輩出門有所遲疑，鳳山里長在現場幫忙，附近有老人要來，所以雨太大無法出門，我們希望下午雨勢稍緩，接種率可以回到五成到六成」。

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陳其邁也被問到在接種期間，有沒有長輩的子女來詢問是否適合施打，陳其邁回應大部分來詢問都是慢性病、高血壓、糖尿病，還有神經性問題，他說：「只要在控制下，有按時吃藥，現場會檢查，會問一些問題，沒問題就可以打，事前的關懷專線有接到詢問電話，還蠻熱烈的。現場幾個接種站統計下來，有部分當場因這幾天高雄天候變化大，體溫偏高或身體不適，醫師根據問診，立刻請他旁邊休息觀察一下，狀況沒減緩，就會請家人帶回去，另外找時間或再次評估，而長輩接到的通知單，會永遠有效的，不會沒打到之後就無法接種」。

▲高雄大型接種站19日施打疫苗狀況 。（圖／記者吳世龍攝）

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