禾馨證實請託高嘉瑜！　林思宏：單純選民服務「覺得她也是很衰」





▲禾馨醫療營運長林思宏。（圖／記者陳家祥攝）

記者洪巧藍／台北報導

特權打疫苗事件延燒，北市府今（19）日指出民進黨立委高嘉瑜幫小禾馨提出疫苗需求。禾馨醫療營運長林思宏受訪證實，禾馨民權婦幼診所考量所在地屬於高嘉瑜選區，5月底致電服務處請託，高委員親自回電協助，聯絡北市衛生局才取得疫苗，接種對象也都符合規定。他強調，禾馨與高嘉瑜並不認識，也並非關說，在這件事情上「覺得她也是很衰」。

北市政風處長沈鳳樑19日在記者會上表示，經查察發現，確實當時發給的診所，就是小禾馨、好心肝跟合眾等三家診所，沒有其他家；在好心肝拿到疫苗前，小禾馨已在5月31日到6月8日分五次，總共拿到85瓶疫苗。

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沈鳳樑說，這過程是在5月30時，有「中央級某民意代表」跟衛生局長黃世傑轉達小禾馨的疫苗要求；媒體詢問「中央級某民意代表」是誰？柯文哲進一步透露，「我看報告寫是高嘉瑜」。

林思宏回應，當時很多基層診所醫療人員必須到醫院排隊打疫苗，有時還會因為排錯到警消接種場，最後沒有打成，效率極差。然而禾馨體系生產數一個月就好幾百人，佔台北市1/3，如果一直沒有完成醫療人員的疫苗接種，擔心影響母嬰健康，希望儘速完成接種。

禾馨民權婦幼診所、新生婦幼（大安）診所兩院都有向所在地區的立委請託，其中民權更是台北市生產數最多的地方，所在地正好是高嘉瑜選區。

林思宏說，診所在5月底致電服務處請託，沒想到高委員在5/30親自回電協助，透過北市衛生局聯絡才取得40瓶疫苗，接種對象也都符合規定。他強調，禾馨與高嘉瑜並不認識，也並非關說，在這件事情上「覺得高委員很衰」。

禾馨最後總計取得85瓶疫苗，林思宏說，第一批民權取得的40瓶主要都在該院打，後來衛生局致電聯繫將相關院所寫清楚，後續也願意配發新生、懷寧、士林3間診所。