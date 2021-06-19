　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

88歲翁逃家躲打AZ！迷路2天才找到　臉色蒼白癱果園：怕打針

▲88歲翁逃家躲打AZ！迷路2天才找到　臉色蒼白癱果園：怕打針。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲鄭翁藉口外出逃避打疫苗，沒想到因此迷路了2天才被找到。（圖／記者黃孟珍翻攝，下同）

記者陳凱力、黃孟珍／苗栗報導

近日台灣各地施打長者AZ疫苗，每日都有數萬名長者依通知單前往報到注射，苗栗一名88歲老翁，因為害怕打疫苗，竟假借「自己外出打針」而「逃針」，沒想到卻因此迷路了兩天一日，甚至被戳破「獨自前往打針」的真相，老翁被尋獲時體力耗盡，還好無大礙。

苑裡鎮一名88歲鄭姓老翁於16日下午獨自一人騎著四輪電動輔助車，向家中看護表示要外出接種（AZ）疫苗，但之後一直未返家，家人趕緊向警局報案，同時在網路張貼尋人啟事。

警方受理辦案號調閱監視器，均無所獲，直到17日晚間7點多，才發現疲軟無力的老翁獨自躺在苑裡鎮南勢里山區的一處果園內，被園主發現向山脚派出所報案。

▲88歲翁逃家躲打AZ！迷路2天才找到　臉色蒼白癱果園：怕打針。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲▼老翁在果園不知躺了多久，才被果園主人發現，通報119。

▲88歲翁逃家躲打AZ！迷路2天才找到　臉色蒼白癱果園：怕打針。（圖／記者黃孟珍翻攝）

警方到場後，立即提供溫開水供其解渴，再由老翁身上所攜帶健保卡查得真實姓名及住所地址，通報119救護車護送苑裡李綜合醫院觀察治療，並通知其家人趕赴照護，成功防阻撼事發生。

通霄分局山腳派出所所長張景霖表示，當時發現老翁時，見他臉色蒼白、疲累無力，躺臥在果園內，但意識還清醒，自述胸部及脖子疼痛、左手姆指擦傷流血，經查證身分後，間接了解，老翁生平最怕打針，所以16日其實是因「害怕接種AZ疫苗」，才藉口外出「逃針」，沒想到卻迷路了二天一夜，所幸被尋獲後無生命危險。

▲88歲翁逃家躲打AZ！迷路2天才找到　臉色蒼白癱果園：怕打針。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲警方調閱監視器找尋鄭翁，但卻找不到他往哪裡去。

通霄警分局再次呼籲，因COVID-19本土疫情，對你、我健康，造成嚴重危脅;建議大家，近期非必要盡量不要外出，如需出門請戴好口罩，另近期如家中年長者，有接種疫苗者，應隨時注意其身體狀況，以防範有突發事故發生。

►風量大、省電又方便「勳風冰晶移動式水冷氣」

►新竹準媽媽待產快篩陰　平安產子後PCR竟轉陽！無症狀確診

►竹東97歲婦打AZ後2小時猝逝　檢追查死因緊急解剖結果出爐

►國軍新竹醫院院長幫打特權疫苗　200萬罰金遭爆恐「全民埋單」

►快訊／太可惡！人力仲介藏32移工「6確診2快篩陽性」　重罰百萬

ET快訊
公部門爽缺來了？　市場勸戴口罩「月賺1萬2800元」
快訊／2婦人「打完疫苗隔天猝死」　解剖死因出爐
逃家躲打AZ！男迷路2天才找到　臉色蒼白癱果園：怕打針
快訊／三峽恩主公爆「護理師PCR陰轉陽」！　院方宣布急診關閉
揪老公激情滾床「濕不了」　人妻求診招了

宜得利家居年中慶滿二千送二百

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／嘉義22歲女遭軍人前男友「當街槍斃」！相驗死因出爐

陪男友應酬「慘遭同事摟腰激吻」：妳知道該怎麼做！　她崩潰大哭

宜蘭2死命案！妒夫20年前朝小王開槍遭判刑　今竟開車撞死他後自縊

金髮悍女闖銀行踹玻璃摔電話　警消到場大驚：是萬華群聚解隔離者

88歲翁逃家躲打AZ！迷路2天才找到　臉色蒼白癱果園：怕打針

天雨路滑！行經國道積水處意外「打水漂」自撞　女乘客傷重不治

最後通話「媽媽迷路了」　抹茶山失蹤3個月找到遺體只剩下半身

土城2女機車雙載「直撞山壁」　1人無呼吸心跳命危送醫

自撞百齡橋匝道護墩　駕駛「受困變形車頭」送醫不治

意外悶死6個月大女兒　新手爸爸難過到跳樓身亡

「磕頭＋下跪」爬完700層階梯！　小A辣虔誠拜寺廟求疫情早日結束

汽車開進待轉區「二段式左轉」！　騎士錯愕回頭...網笑：優良駕駛

柯震東直播哭了！30歲生日淚謝粉絲　哽咽「這7年已經很多人沒給我祝福」

柯震東直播突喊「baby」：我交女友了XD　凡凡遭嗆..婁峻碩急護航閃到爆！

水泥攪拌車闖紅燈「險撞2機車」　按喇叭要求讓道...網：欠檢舉！

TWINS合體再唱《下一站天后》　青春回來了！一開口陷回憶殺

打疫苗巧遇「80年前」國小同學！2阿公喜相逢：明天還要去趴七辣

轎車左轉耍帥「入彎華麗甩尾」　出彎落漆險撞樹...網評：不及格

柯震東交過女友數「手比30」和王淨互相傷害　宋芸樺放太開「直播尿尿」他幫配烙賽音效

薩摩耶誤闖北極冰原流浪1周！　「破冰船路過」船員架梯急救援　

快訊／嘉義22歲女遭軍人前男友「當街槍斃」！相驗死因出爐

陪男友應酬「慘遭同事摟腰激吻」：妳知道該怎麼做！　她崩潰大哭

宜蘭2死命案！妒夫20年前朝小王開槍遭判刑　今竟開車撞死他後自縊

金髮悍女闖銀行踹玻璃摔電話　警消到場大驚：是萬華群聚解隔離者

88歲翁逃家躲打AZ！迷路2天才找到　臉色蒼白癱果園：怕打針

天雨路滑！行經國道積水處意外「打水漂」自撞　女乘客傷重不治

最後通話「媽媽迷路了」　抹茶山失蹤3個月找到遺體只剩下半身

土城2女機車雙載「直撞山壁」　1人無呼吸心跳命危送醫

自撞百齡橋匝道護墩　駕駛「受困變形車頭」送醫不治

意外悶死6個月大女兒　新手爸爸難過到跳樓身亡

「逆時中」為1.3萬鄰長開打疫苗　台中里鄰長感謝力挺基層防疫

快訊／嘉義22歲女遭軍人前男友「當街槍斃」！相驗死因出爐

黃珊珊：接下來唯一解方是疫苗　不管是誰買「只要快，就好了」

AZ疫苗遲到「歐盟怒提告慘敗訴」　法庭仍判藥廠需交貨5000萬劑

名嘴爆台大助綠營「特權打疫苗」！劉寶傑節目道歉　鄉民卻怒了

楊恩砍全場最高34分無用　七六人將戰局逼入搶七大戰

柯震東30歲19大咖陪慶生！　哽咽哭了「被遺忘7年」…酒醒一反應笑噴

巨人菜鳥戶田懷生初登板飆速147　國中轟過天母球場

陪男友應酬「慘遭同事摟腰激吻」：妳知道該怎麼做！　她崩潰大哭

新品爆料曝光　M1X MacBook Pro有望於第4季發布

超療癒！美容師夾出耳內巨型粉刺 96秒巧手「勾、拉」網讚：太酥麻

社會熱門新聞

意外悶死6個月大女兒　新手爸爸難過到跳樓身亡

抹茶山失聯3個月！宜蘭女下半身遺體找到了

恍惚女露乳遊蕩　呢喃「被XX了」

炫富男追女不成竟報復！反被割喉噴血亡

女保險員機車行內遭殺性侵　美工刀切碎塞化糞池

抹茶山失蹤最後通話「媽媽迷路了」　45歲女找到遺體只剩下半身

信義區恐怖天橋　撿屍狼臉埋胸前

2女機車雙載撞山壁　1人命危送醫

自撞百齡橋護墩　駕駛受困送醫不治

1萬元育兒津貼入帳　台中五寶爸：再打就換號碼

快訊／台北市捷運地下街發生火警

殯儀館前恐怖車禍　女騎士追撞倒地遭輾斃

翁逃家迷路2天　累癱果園：怕打疫苗

生意太慘！新北遊覽車司機墜樓亡

更多熱門

相關新聞

三峽恩主公醫院爆「急診護理師PCR陰轉陽」！

三峽恩主公醫院爆「急診護理師PCR陰轉陽」！

新北市三峽恩主公醫院先前傳出群聚感染事件，18日再出現一名急診專科護理師進行常規PCR檢測時，出現陰轉陽。對此，院方也回應，已匡列密切接觸者，目前有2名患者染疫並已收治隔離病房，同時將急診清消，停止服務2天。

疫情之下　林立青：我們離文明還有一段距離！

疫情之下　林立青：我們離文明還有一段距離！

確診阿嬤撬開病房逃跑！　醫護暖心一招「隧道那一頭」惹哭人

確診阿嬤撬開病房逃跑！　醫護暖心一招「隧道那一頭」惹哭人

車廠戰疫／賓士逆衝成長近3成

車廠戰疫／賓士逆衝成長近3成

專家突破盲點：高端、AZ「免疫橋接」可能很難

專家突破盲點：高端、AZ「免疫橋接」可能很難

關鍵字：

新冠疫情疫情社區感染台灣防疫COVlD-19

讀者迴響

熱門新聞

意外悶死6個月大女兒　新手爸爸難過到跳樓身亡

280億貨物還卡長賜號上　IKEA、聯想都遭殃

24K男辦貸款！缺1條件遭打槍：八大是孤兒

23歲校花「流出2段不雅片」認了

抹茶山失聯3個月！宜蘭女下半身遺體找到了

張晨光赴陸直播賣貨哭了！

天堂M帳號創天價　1450萬成交

恍惚女露乳遊蕩　呢喃「被XX了」

姐妹同姿勢睡覺！中間臘腸也一樣

被醫生宣判「不可能痊癒」　詹雅雯突掩面中斷直播

打疫苗4天「44人猝死」　高大成揭「釐清死因」關鍵

打疫苗遇80年前國小同學！　2阿公驚喜相逢

民進黨反對國產疫苗三期臨床　封殺國外疫苗

郭台銘捐疫苗卡關1個月！事件始末一次看

台積電出手買BNT「幕後推手是他」　傳用晶片換疫苗

更多

最夯影音

更多
「磕頭＋下跪」爬完700層階梯！　小A辣虔誠拜寺廟求疫情早日結束

「磕頭＋下跪」爬完700層階梯！　小A辣虔誠拜寺廟求疫情早日結束
汽車開進待轉區「二段式左轉」！　騎士錯愕回頭...網笑：優良駕駛

汽車開進待轉區「二段式左轉」！　騎士錯愕回頭...網笑：優良駕駛

柯震東直播哭了！30歲生日淚謝粉絲　哽咽「這7年已經很多人沒給我祝福」

柯震東直播哭了！30歲生日淚謝粉絲　哽咽「這7年已經很多人沒給我祝福」

柯震東直播突喊「baby」：我交女友了XD　凡凡遭嗆..婁峻碩急護航閃到爆！

柯震東直播突喊「baby」：我交女友了XD　凡凡遭嗆..婁峻碩急護航閃到爆！

水泥攪拌車闖紅燈「險撞2機車」　按喇叭要求讓道...網：欠檢舉！

水泥攪拌車闖紅燈「險撞2機車」　按喇叭要求讓道...網：欠檢舉！

熱門快報

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

618年中慶 不買對不起毛孩

618年中慶 不買對不起毛孩

6/1-6/30 年中慶！寵物雲毛毛商城全館滿額享折扣，最高可折600元，不買對不起毛孩！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面