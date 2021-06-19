88歲翁逃家躲打AZ！迷路2天才找到　臉色蒼白癱果園：怕打針

▲鄭翁藉口外出逃避打疫苗，沒想到因此迷路了2天才被找到。（圖／記者黃孟珍翻攝，下同）



記者陳凱力、黃孟珍／苗栗報導

近日台灣各地施打長者AZ疫苗，每日都有數萬名長者依通知單前往報到注射，苗栗一名88歲老翁，因為害怕打疫苗，竟假借「自己外出打針」而「逃針」，沒想到卻因此迷路了兩天一日，甚至被戳破「獨自前往打針」的真相，老翁被尋獲時體力耗盡，還好無大礙。

苑裡鎮一名88歲鄭姓老翁於16日下午獨自一人騎著四輪電動輔助車，向家中看護表示要外出接種（AZ）疫苗，但之後一直未返家，家人趕緊向警局報案，同時在網路張貼尋人啟事。

警方受理辦案號調閱監視器，均無所獲，直到17日晚間7點多，才發現疲軟無力的老翁獨自躺在苑裡鎮南勢里山區的一處果園內，被園主發現向山脚派出所報案。

▲▼老翁在果園不知躺了多久，才被果園主人發現，通報119。





警方到場後，立即提供溫開水供其解渴，再由老翁身上所攜帶健保卡查得真實姓名及住所地址，通報119救護車護送苑裡李綜合醫院觀察治療，並通知其家人趕赴照護，成功防阻撼事發生。

通霄分局山腳派出所所長張景霖表示，當時發現老翁時，見他臉色蒼白、疲累無力，躺臥在果園內，但意識還清醒，自述胸部及脖子疼痛、左手姆指擦傷流血，經查證身分後，間接了解，老翁生平最怕打針，所以16日其實是因「害怕接種AZ疫苗」，才藉口外出「逃針」，沒想到卻迷路了二天一夜，所幸被尋獲後無生命危險。

▲警方調閱監視器找尋鄭翁，但卻找不到他往哪裡去。

通霄警分局再次呼籲，因COVID-19本土疫情，對你、我健康，造成嚴重危脅;建議大家，近期非必要盡量不要外出，如需出門請戴好口罩，另近期如家中年長者，有接種疫苗者，應隨時注意其身體狀況，以防範有突發事故發生。

►風量大、省電又方便「勳風冰晶移動式水冷氣」

►新竹準媽媽待產快篩陰 平安產子後PCR竟轉陽！無症狀確診



►竹東97歲婦打AZ後2小時猝逝 檢追查死因緊急解剖結果出爐



►國軍新竹醫院院長幫打特權疫苗 200萬罰金遭爆恐「全民埋單」



►快訊／太可惡！人力仲介藏32移工「6確診2快篩陽性」 重罰百萬