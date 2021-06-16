快訊／新竹準媽媽待產快篩陰　平安產子後PCR竟轉陽！無症狀確診

▲新竹縣16日新增5例確診，其中1人為產婦產子後陰轉陽、其餘4例為機構內群聚。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）



記者陳凱力／新竹報導

中央流行疫情指揮中心今（16）日公布國內新增167例本土病例，為85例男性、82例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲，其中新竹縣5例、新竹市0例。新竹縣疫情指揮中心表示，今日新增5例個案，案號分別為13366、13408、13502、13503及13504，其中4位，是竹東鎮兩個長照機構的人員，另1位是產婦住院前篩檢、產子後陰轉陽確診。

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▲本次確診中有4人為長照機構內群聚，無特殊足跡。

案13366為印尼籍女性，為C長照機構的外籍看護，於6月15日PCR陽性確診。

案13408為40多歲女性，因入院待產進行常規性快篩，當時結果為陰性，6月15日產子後再PCR確診，目前已匡列10人、9人居家隔離、1人列自主健康管理。由於這名婦人並無特別症狀，因此以採檢日為發病日，發病日前三天足跡有新竹市關心路起家雞韓式炸雞、竹北市文興路全聯、竹北六家五路友利鮮舖肉品超市。

▲案13408為準媽媽待產前進行常規快篩，沒想到產子後PCR又轉陽確診。

案13502、案13503、案13504皆為竹東鎮B長照中心的住民，於6月10日因案12291確診而被匡列居家隔離，6月15日進行複採確診。

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