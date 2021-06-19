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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

7月1日將放寬施打兩劑疫苗之機組人員檢疫措施？應曉薇：民眾憂再掀疫情

▲▼中華航空,松山機場,松機,華航,旅遊,出國,包機,波音737,Boeing 737-800,B-18653,機場跑道。（圖／記者李毓康攝）

▲中央流行疫情指揮中心擬於110年7月1日，針對國籍航空公司機組員接種2劑疫苗者，只採7天自主健康管理之防疫措施。（圖／示意圖，ETtoday資料照）

政治中心／綜合報導

中央流行疫情指揮中心擬於110年7月1日，針對國籍航空公司機組員接種2劑疫苗者，只採7天自主健康管理之防疫措施。該措施流程為「完整接種2劑疫苗達兩週且抗體檢測陽性，每3個月監測，採7天自主健康管理，結束日PCR陰性」。對此，已有民眾得知消息向應曉薇表示因當初中央3+11的不當政策，疑造成現在全台的三級警戒措施，如果7月1日起施打兩劑疫苗的機組人只要自主健康管理7天，民眾擔心造成第二次疫情衝擊及社區大感染。

▲▼ 應曉薇 。（圖／翻攝自應曉薇臉書）

▲應曉薇表示目前台灣的疫苗覆蓋率明顯不足，航點雖可預知但機上的乘客來自世界各國，放寬政策亦可能威脅機組人員若染疫的生命安全。（圖／翻攝自應曉薇臉書）

應曉薇表示目前Delta變種病毒已擴散74個國家，恐成為主流病毒株，世界衛生組織更將 Delta 變種病毒列為「高關注變異株」甚至染疫可能降低疫苗或治療的效力，全球亦有明確案例顯示，即使施打兩劑疫苗，仍有可能遭受Delta變種病毒感染，民眾質疑中央有必要這麼急放寬檢疫措施嗎？

應曉薇已透過書面質詢請柯文哲市長向指揮中心轉達民眾陳情及疑慮，也提醒柯文哲，中央疫情指揮中心可有作為而無作為，市民每天因為確診通報數、死亡數心情如洗三溫暖，更已有市民心情極度恐慌與憂鬱，柯市長應代表市民反應中央指揮中心要審慎評估。

應曉薇並表示台北市有松山機場及相關機組人員，目前雖為短程飛行也仍需注意相關防疫配套的ㄧ制性，且目前台灣的疫苗覆蓋率明顯不足，航點雖可預知但機上的乘客來自世界各國，若機組人員感染Delta變種病毒造成第二次社區感染，中央將負起最大的責任？同時此放寬政策亦可能威脅機組人員若染疫的生命安全。應曉薇最後表示能體恤機組人員的辛苦，但為了保護機組人員自己、家人及台灣人民，都應共體時艱。應曉薇指出，目前中央仍不宜放寬施打兩劑之機組人員返台自主健康管理之檢疫措施。

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