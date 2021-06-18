2595億紓困拍板「讓人民拿到救命錢」　游錫堃感謝朝野黨團齊心

▲立法院長游錫堃敲槌三讀。（圖／記者屠惠剛攝）



記者林銘翰／台北報導

立法院臨時會18日三讀通過「紓困4.0」特別預算等案，為本次臨時會正式劃下句點。對此，立法院長游錫堃表示，感謝朝野黨團齊心協力，完成馬拉松式的協商之後，將國人關切的紓困4.0預算順利三讀，讓人民拿到救急金、救命錢。

立法院臨時會18日晚間三讀通過「紓困4.0」特別預算追加案，將規模2600億元的特別預算減列5億100萬元，最終通過的總額為2594億9900萬元。

游錫堃在院會結束前發表感言，表示本次的臨時會感謝各位委員，以及各黨團幹部齊心協力，完成馬拉松式的協商之後，將國人關切之紓困4.0預算在院會順利三讀，讓人民拿到救急金、救命錢。

游錫堃指出，本次臨時會還修正通過《外國專業人才延攬及僱用法》，強化延攬外國專業人才的力道；以及三讀制定《傳染病流行疫情嚴重期間司法程序特別條例》，讓法庭在疫情嚴峻之際，可以使用視訊審理。

游錫堃說，從今年5月15日開始，全台灣共同抗疫的模式改變，第一線醫護人員跟警消同仁，不分日夜守護著大家的健康安全；國際友人、民間友人、私人企業爭相出力挺防疫，帶來溫馨的正向循環。

游錫堃認為，大家團結防疫守台灣，相信在大家的共同努力之下，台灣一定會很快度過危機，全國平安順興，並再次感謝立法院全體委員、工作團隊與駐警同仁的辛勞。

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