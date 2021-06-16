紓困4.0本週三讀！普發1萬現金有望嗎？　蘇貞昌一張圖洩密

▲蘇貞昌臉書回應會何不普發紓困金。（圖／翻攝蘇貞昌臉書）

記者徐政璿／台北報導

新冠肺炎疫情延燒，立法院7日起召開臨時會，力拚18日（本週五）三讀通過紓困4.0特別預算案。針對民眾期盼的普發現金一事，至今仍未明確列在紓困方案當中。面對質疑聲浪，行政院長蘇貞昌日前臉書的一張圖也洩露不普發現金的原因，他解釋，關鍵在於經費有限。

行政院會6月3日通過紓困4.0特別預算案，包含企業紓困、孩童家庭防疫補貼等，歲出規模為新台幣2600億元，全數以舉借債務支應，送請立法院審議。立法院6月7日至18日召開臨時會，處理紓困4.0特別預算案等案，力拚18日完成三讀。

在紓困方案出爐之前，國民黨就呼籲效仿美日等國家，全民普發1萬元現金紓困。國民黨主席江啟臣表示，發現金是去年世界各國在面對疫情時，所採取的紓困方式，其他國家已經示範過，我們沒有必要走冤枉路。

至於為什麼不設條件普發1萬現金，江啟臣解釋，面對越來越多樣化的行業別以及收入來源，傳統的職業認定以及收入檢附方式，已經無法因應時代的變遷，用傳統的排富思維或是制式化的排富定義，恐怕會掛一漏萬，不設條件的普發現金，才能真正幫助到所有需要紓困的民眾。

在紓困方案出爐後，外界質疑有部分族群被遺漏，長期替勞工發聲的民進黨立委陳瑩就砲轟，有8百萬以上的勞工沒辦法獲得補助，因此她主張應該排富後每人發1.5萬元的補助金。

陳瑩指出，這次疫情全台都受影響，她爭取「無勞保」勞工的補助方案， 6月4日第一波個人補助核發，已有部分民眾已經收到款項，但今年的情況與去年大不同，不該沿用去年的模式而擴大，應補助每人1.5萬元。

▲國民黨呼籲普發1萬元紓困金（圖／翻攝自Facebook／國民黨立法院黨團）

▲陳瑩呼籲紓困每人發1.5萬。（圖／陳瑩（Ying Chen）臉書）

不過，面對要求紓困普發現金的聲浪，行政院仍未動搖立場，蘇貞昌6月13日晚間在臉書利用圖卡解釋，不普發的原因是國家經費有限。

蘇貞昌表示，若發每人1萬元，2300多萬的台灣人就要2300多億元的預算；而若是排富160萬人後，再發2萬4000元的紓困補助，經費也要5000 多億元。

他並強調，這次個人現金紓困預計要發放730萬人次以上，國家經費有限要用在刀口上，「救急救窮、扶助企業、減少失業」，與大家共度難關。

對於接下來紓困4.0法案的審查，立法院長游錫堃16日受訪時則表示，立法院是合議制，所有黨團的意見都非常重要，事關國人抗疫、防疫，相信大家都能夠共體時艱，最後一定會讓特別預算案通過。

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