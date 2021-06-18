國內累計518死「每人發10萬喪葬補貼」 　立院朝野決議通過

▲立法院審查紓困4.0預算，全民普發現金1萬元提案表決遭到否決。（圖／記者屠惠剛攝）



記者林銘翰／台北報導

立法院臨時會18日三讀通過「紓困4.0」特別預算追加案，將規模2600億元的特別預算減列5億100萬元，最後通過總額為2594億9900萬元。有關國民黨立委林奕華提案，要求衛福部提供因本土新冠肺炎死亡國人每人10萬元喪葬費補貼，獲得朝野黨團採納改為共提後照案通過，但國民黨團提染疫國賠案則遭到大會否決。

立法院臨時會18日三讀通過紓困4.0預算，將規模2600億元的特別預算減列5億100萬元，最後通過總額為2594億9900萬元，其餘全數未凍結，其中預算規模最大的為衛福部，共編列792億元辦理疫苗與藥品臨床試驗、採購及檢驗等。

林奕華在提案中指出，由於這次新冠肺炎疫情，國人感染人數遠超過預期，死亡人數也逐日攀升，顯見國內疫情極為嚴峻。

林奕華表示，政府過去一再宣稱已超前部署相關防疫工作，但至今卻連足以保障國人健康，提供國人施打之疫苗、就醫資源、檢驗能量都呈現嚴重不足，造成許多國人不幸離世，甚至是離世後才確診的狀況，顯示國家醫療資源並沒有機會照顧到相關病患。

因此林奕華提案要求，衛福部應提供因本土新冠肺炎死亡的國人，每人10萬元喪葬費補貼，以表示國家對亡者及其家人的歉意。

而這項提案，在立法院長游錫堃17日召集預算審查朝野協商時，經過朝野立委溝通後達成共識，民進黨團總召柯建銘一併簽字，將該提案改為朝野立委共同提案並照案通過，由衛福部研議辦理。至於國民黨團提案普發每人1萬紓困金及染疫國賠等提案，則在大會表決大戰中，遭到否決。

▼立法院長游錫堃敲槌，2600億紓困4.0預算減列5億後，順利完成三讀。（圖／記者屠惠剛攝）

中央流行疫情指揮中心18日公布，國內新增188例新冠肺炎確定病例，分別為187例本土個案及1例境外移入；確診個案中新增21例死亡。

指揮中心統計，截至目前國內累計101萬1097例新型冠狀病毒肺炎相關通報（含99萬3010例排除），自2020年起累計518例死亡病例，其中511例本土，個案居住縣市分布為新北市255例、台北市206例、基隆市17例、桃園市14例、彰化縣8例、台中市4例、宜蘭縣及新竹縣各2例，台東縣、雲林縣及高雄市各1例；另7例為境外移入。

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