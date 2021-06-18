疫苗不夠！藍委持白菊花哀悼亡者　赴總統府要見蔡英文

▲國民黨立委前往總統府抗議。（圖／記者林敬旻攝）



記者林銘翰／台北報導

立法院臨時會18日晚間三讀通過「紓困4.0」特別預算追加案，國民黨立委隨後手持白菊花，自議場出發步行前往總統府，要求面見總統蔡英文。於此同時，國民黨立委曾銘宗則一人獨留在議場內默哀。

立法院臨時會18日三讀通過「紓困4.0」特別預算追加案，將規模2600億元的特別預算減列5億100萬元，最終通過的總額為2594億9900萬元，其餘全數未凍結，其中預算規模最大的為衛福部，共編列792億元辦理疫苗與藥品臨床試驗、採購及檢驗等。

▲國民黨全體立委手持白菊花於總統府抗議總統蔡英文草菅人命，要求立即進口疫苗。（圖／記者林敬旻攝）

國民黨團總召費鴻泰、書記長鄭麗文、首席副書記長陳玉珍18日下午在院會開始前，率領黨籍立委每人手持一朵白菊花，由立法院紅樓101會議室步行至議場，並在議場內擺設「來不及說再見，只因等不到疫苗」等布條，藉此向染疫往生國人致哀。

曾銘宗在三讀後發言表示，今天紓困預算完成三讀，自己只有12個字，就是「譴責政府失能，為死亡者默哀」，隨後在發言台上默哀約1分半。

於此同時，國民黨團全體立委在下午5時20分手持白菊花，自議場出發步行前往總統府，要求面見蔡英文，因應疫情三級警戒規定，以每10人為一梯隊，每梯隊間隔3分鐘分梯次出發。

▼國民黨團書記長鄭麗文。（圖／記者林敬旻攝）



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