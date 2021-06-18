新莊宏匯廣場「延長停業」至6／28！暖心減免賣場設櫃品牌雜項支出

▲新莊宏匯廣場將持續自主延長停業至6/28。（圖／業者提供）



記者周依儒／綜合報導

台灣三級警戒尚未解除，宏匯廣場日前宣布在6月28日疫情三級警戒解除前，將繼續暫停百貨零售專櫃的現場營業。對此，宏匯廣場表示，「疫情雖然暫停了現場營業，但宏匯廣場的努力沒有一日停歇。我們仍持續施行全館、全場域的清潔消毒，以確保賣場環境安全，透過不間斷的線上討論，積極開展各項營業規劃。」

除了暫停營業外，宏匯廣場為共體時艱，在5月25日第一時間為所有專櫃品牌主動調降包底、減免管理費及每月固定費用；也在6月4日起恢復超市營業以供應民生物資，來服務市民。為提供顧客安心美味營養的餐點，宏匯廣場在6月10日，也為即將恢復外送外帶的31家餐飲品牌共257位專櫃同仁，進行防疫快篩並負擔全部費用，並由新北市政府、新北市立聯合醫院三重院區全力協助，出動醫護人員及採檢設備到宏匯廣場，避免內部同仁奔波往返醫療院所的風險。

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▲宏匯廣場自主啟動同仁防疫篩檢。（圖／業者提供）

宏匯廣場6月12日推出宏匯美食加倍安心帶活動，短短不到一週時間，安心帶活動的臉書貼文和影片，湧進了1千多則顧客留言及高達近4萬次的分享瀏覽。宏匯廣場也十分感謝市民以踴躍訂購的實際行動，表達支持與喜愛，創造了遠超出原先預期的業績，對他們是極大鼓舞。

▲▼宏匯美食安心帶活動。（圖／業者提供）

業者坦言，在自主停業期間，雖然承受了龐大的損失與費用，且無法預測市場景氣何時能夠完全回復，「我們仍然投入了更多資源、作了更多更好的準備，期盼與所有合作夥伴一起努力向前。我們已規劃好將自7月份開始盛大推出：宏匯e-shop線上購、輕鬆一鍵享折扣、防疫平安感謝季、安心FUN暑假等一系列銷售活動，以更具體有感的禮遇，回饋所有喜愛宏匯廣場的顧客朋友。百貨商場所提供的，及顧客期待獲得的，絕不只是『商品』，更是一份體貼、信賴和有溫度的服務。」

最後，宏匯廣場也再次感謝所有合作夥伴對暫停實體營業到6月28日的支持。「感謝大家與宏匯廣場一起在疫情的艱困中，仍堅持保護顧客、照顧員工，盡力傳遞溫暖的正能量。期待我們一起繼續努力，謝謝您。」