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花蓮潛水男入夜未上岸！　空偵機吊掛救起無生命跡象

▲空偵機吊掛救援。（圖／第六海巡隊提供，下同）

空偵機吊掛救援。（圖／第六海巡隊提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮新社海域21晚間1民眾與同行親友於附近海域潛水，因許久未上岸經同行親友報案，經海巡人員連夜搜救未果，22日一早終由空偵隊於海面發現，經吊掛救起，溺水男子已無生命跡象。

海巡署第九巡防區指揮部21日晚間23時許接獲民眾報案，於台11線南下43K處前方海域，其兄潛水許久仍未上岸，請求海巡協助救援。

▲空偵機吊掛救援。（圖／第六海巡隊提供，下同）

▲▼溺水男子救上岸時，已無生命跡象。

獲報後第九巡防區指揮部隨即派遣第六海巡隊巡防艇、第一二岸巡隊磯崎安檢所及第一(新社)機動巡邏站人員趕赴現場搜尋，並通報豐濱消防分隊協處，經漏夜搜索未果

22日7時許，空偵隊協助空中偵察，終於海面發現溺水男子並以吊掛方式救起，但經豐濱消防分隊實施現場檢視，發現已無生命跡象。

▲空偵機吊掛救援。（圖／第六海巡隊提供，下同）

海巡人員表示，溺水男子與親友等 3人於21月19時至台灣11線南下43K處前方海域潛水，經報案人於上岸後許久遲遲未見其兄長上岸，於是撥打118海巡報案專線請求協助。

溺水男子已由家屬現場指認無誤。詳細落海及死亡原因由第六海巡隊報請檢察官調查及相驗。

第九巡防區指揮部呼籲，於岸際及港區發現有人溺水或其他案件，請立即撥打118服務專線請求協助。

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