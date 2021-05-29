台中男遠征雲林挖蛤蜊　離岸千米漲潮困海...他眼球運動發現

▲▼男子於許厝寮沙洲挖蛤蜊受困，海巡人員緊急搶救。（圖／記者高堂堯翻攝）

記者高堂堯／雲林報導

台中蘇姓男子獨赴雲林縣麥寮鄉海濱挖掘蛤蜊，因未注意漲潮時間，當發現時已距離岸邊約1公里遠、受困許厝寮附近沙洲進退不得，所幸被海巡人員及時發現、徒步涉水救援，才避免一樁溺斃意外發生。

海巡署第四岸巡隊表示，昨（28）日上午9時30許，許厝寮安檢所守望人員暨一兵劉哲緯以望遠鏡偵蒐海面狀況時，看見一名男子疑因海水漲潮受困、險象環生，立即通報備勤人員和雲林縣消防局北五分隊派員前往救援。

許厝寮安檢所小隊長林俊各和麥寮巡邏站站長邱皓辰獲報後，緊急攜帶救生裝備趕往現場，成功將男子安全帶上岸；37歲的蘇男毫髮無傷，他向海巡人員表示，家住台中市太平區，第1次來到許厝寮海邊挖蛤蜊，休息後自行離去，也向海巡人員表達感謝之意。

▲男子於許厝寮沙洲挖蛤蜊受困，海巡人員機警涉水搶救。（圖／記者高堂堯翻攝）

第四岸巡隊表示，許厝寮沙洲當天滿潮時間為11時46分，若非在2個小時前及時發現蘇男受困，後果堪慮；而近年來當地因地理和生態環境，常有在地民眾或外地遊客利用退潮時間在此挖掘蛤蜊，發生多起不瞭解當地潮汐及地形而受困於沙洲上的案件，第四岸巡隊與雲林縣政府漁業科已在許厝寮岸際裝設潮汐告示牌和標語，提醒民眾注意安全。



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