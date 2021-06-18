「緝毒英雄」15年破1600案　毒販曾懸賞「人頭一顆2000萬」

▲大陸不少緝毒電影主角都是以明正彬為故事原型設計。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

大陸雲南省辦公廳副主任明正彬昨（17)日獲得雲南省政協政法委副主任的新職。值得注意的是，明正彬出身公安體系，執掌邊境緝毒任務，15年內共偵破各類販毒案件1600多起，繳獲海洛因等毒品3900多公斤，抓獲犯嫌1950多名。其中，他在2019年還親手逮捕參與販毒的侄子，該販毒集團6人也全數判處死刑定讞。

▲明正彬曾從事緝毒工作長達15年，臥底販毒集團上百次。（圖／翻攝北京日報）

據了解，明正彬曾被販毒集團懸賞500萬元人民幣（約2000萬元新台幣）買人頭，他在境外進行秘密調查行動時，毒梟曾截獲他的行跡並帶上武器想要暗殺他，因事機敗露才未能得逞。對此，明正彬曾表示，「要緝毒就有可能流血犧牲，緝毒沒退路，你越怕，他們越凶狠。」

明正彬於1992年時親手逮捕參與販毒的侄子。同事在抓捕現場問他該如何處理，明正彬只淡淡的回應，「怎麼辦？按法律辦！」，最後，包括侄子在內的6名參與販毒人員被依法判處死刑。

明正彬在緝毒過程中，也曾遇上家人性命安危受威脅的情況。明正彬1999年一舉抓獲7名毒販，境外毒梟紛紛要求贖人未果，其中，緬甸毒梟還雇了6名殺手欲綁架當時他年僅2歲的兒子，三次綁架均失敗的歹徒遂向明正彬家中投擲了3枚汽油彈，幸虧撲救及時，家人才逃過一劫。

公開資訊顯示，明正彬出生於1966年1月，現年55歲，曾任雲南保山地區公安局禁毒支隊長，保山市公安局副局長，2006年9月升任玉溪副市長、市公安局局長，2015年6月改任市委常委、政法委書記。2019年9月，明正彬上調雲南省政府，擔任辦公廳副主任、省信訪局局長，直至此次履新省政協。

